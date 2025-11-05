Menü Kapat
Ramazan
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Trump ve Putin görüşmesi için gerekli koşullar sağlanamıyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi için henüz gerekli koşullar sağlanamadı. Açıklama Moskova tarafından geldi.

Trump ve Putin görüşmesi için gerekli koşullar sağlanamıyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya-ABD arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile temasları sürdürdüklerini dile getiren Ryabkov, "Gündemimiz geniş. Güvenlikle ilgili konular, gündemin merkezinde yer alıyor." dedi. ABD ile doğrudan uçak seferlerinin başlatılmasından yana olduklarını dile getiren Ryabkov, ancak bu konuda herhangi bir gelişmenin olmadığını belirtti.

Trump ve Putin görüşmesi için gerekli koşullar sağlanamıyor

''NE İLK NE DE İKİNCİ KOŞUL SAĞLANDI''

Ryabkov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump arasında yeniden zirve yapılması ihtimaline ilişkin ise şunları kaydetti:

"En üst düzeyde herhangi bir görüşme, derinden hazırlıkların ve tüm yönlerin üzerinde çalışılmalar yapılmasını gerektiriyor. Bugüne kadar böyle bir görüşme için gereken ne ilk ne de ikinci koşul sağlandı. Bu aşamada, bizim için ağustosta Anchorage'da iki lider tarafından formüle edilen çerçevenin somut ayrıntılarla doldurulması önemli."

ETİKETLER
#diplomasi
#Rusya-abd Ilişkileri
#Sergey Ryabkov
#Güvenlik Konuları
#Uçak Seferleri
#Zirve Görüşmesi
#Dünya
