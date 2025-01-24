Donald Trump sözünü tuttu gizli belgeler açığa çıkıyor! Kennedy suikastı aydınlanıyor

24 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 11:36

ABD Başkanı Donald Trump, gizli belgeleri halka açmaya karar verdi. Dün bir kararname imzalayan Trump, eski başkan John F. Kennedy, kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastları ile ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırdı.

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ABD Başkanı Donald Trump, ülke tarihinde gerçekleşen 3 karanlık suikastı aydınlatabilecek kritik bir adım attı. Trump, eski ABD Başkanı John F. Kennedy, kardeşi Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. suikastları ile ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını öngören bir kararname imzaladı.

DONALD TRUMP​ SÖZÜNÜ TUTTU

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, kararnamenin John F. Kennedy suikastına ilişkin belgelerdeki gizliliğin 15 gün, diğer iki suikasta ilişkin belgelerin gizliliğin 45 günde kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanması talimatını içerdiği belirtilirken, Trump’ın seçim kampanyası döneminde söz konusu belgelerin gizliliğini kaldırma sözü verdiği hatırlatıldı.

KENNEDY SUİKASTI

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast​ sonucu öldürülmüştü. Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı.

Ancak suikasta ilişkin tartışmalar ve komplo teorileri yıllardır devam ediyor.