Donald Trump'a koltuğunu devredecek Başkan Joe Biden'ın hafızalara kazınan gafları

06 Kasım 2024 15:56 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:03

ABD başkanlık seçim sonuçlarının resmi olmayan verileri doğrultusunda Donald Trump zaferini ilan etti. Kamala Harris'e 5 milyon oy fark atan Trump, Joe Biden'dan başkanlık koltuğunu geri alacak. Biden ise başkanlık süreci boyunca birçok kez yaptığı gaflarla akıllarda kalacak...

ABD başkanlık seçim sonucundan Donald Trump zaferle çıktı. Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris, 5 milyon oyla Trump'ın gerisinde kaldı. Demokrat Partili Joe Biden, 2025 senesinin ilk ayında koltuğunu Donald Trump'a devredecek. ABD seçim yarışının en başında aday olacağını açıklayan ardından vazgeçtiğini duyuran Biden, 4 yıllık başkanlık serüvenine birçok gafla damga vurdu.

Birçok kez söyleyeceği sözleri karıştıran, sahnede nereye gideceğini bilemeyen, kişilerin kim olduklarına dair tereddütleriyle ön plana çıkan Biden, başkanlık koltuğunu bırakmamak için de diretti.

BIDEN'IN 'ÇÖP' GAFI

Biden, son olarak Donald Trump'ın rakibi Kamala Harris'i gölgede bırakacak, tepki çekecek bir açıklama yaptı. Trump'ın mitinginde sahneye çıkan komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’ya ''yüzen çöp adası'' demesi üzerine konuşan Biden, ''Benim gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri'' dedi. Bu gaf üzerine durumdan istifade eden Trump, çöpçü oldu.

EŞİNİ BAŞKA BİRİYLE KARIŞTIRDI

Biden, katıldığı bir resepsiyonda da mavi elbise giymiş bir kadını eşi sanarak elini tuttu. Kadınla el ele göz göze sohbet eden Biden'a eşi Jill Biden müdahale etti. First Lady Biden hemen araya girerek ikiliyi ayırdı.

UKRAYNA LİDERİNE 'PUTİN' DEDİ

Ukrayna'da devam eden savaşla ilgili konuşan Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy için ''İşte karşınızda Putin'' ifadelerini kullandı. Biden, gafın ardından ''Putin'e konuşmamda fazla odaklanmıştım'' diyerek özür diledi.

İŞÇİLER DEVREYE GİRİP BIDEN'I DÜZELTTİ

Biden, Kuzey Amerika İnşaat İşçi Sendikası üyelerine hitap ettiği konuşmasında da bir gafa imza attı. Biden, prompter'da kendisi için yazılan ''Duraklat'' yazısını da işçi sloganına kattı ve ''Dört yıl daha. Duraklat'' dedi. İşçiler, Biden'ın sözünü keserek, devreye girdiler ve ''Dört yıl daha'' diye bağırarak başkanı düzelttiler.

OĞLUNUN IRAK'TA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Biden bir etkinlikte, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun... Pardon, Ukrayna'daki savaş. Irak'ı düşünüyorum çünkü oğlum orada öldü” dedi. Oysa Biden’ın oğlu Beau, 2015 yılında Maryland'deki Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi'nde beyin tümöründen ölmüştü.

SİSİ'NİN İSMİNİ KARIŞTIRDI

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında ise, Gazze ile ilgili soruyu cevaplarken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi için "Meksika Devlet Başkanı" dedi.

MACRON'UN İSMİNİ KARIŞTIRDI

G7 toplantısına atıfta bulunan Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu" şeklinde konuştu. Beyaz Saray ise ABD başkanının hatasını düzeltti.

Bu tür gaflar, Biden’ın liderlik becerileri ve politik vizyonu hakkında soru işaretlerine yol açarak, hem rakipleri hem de kendi partisi tarafından eleştiri oklarının hedefi olmasına yol açtı.