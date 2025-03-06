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 | Berrak Arican

Donald Trump'a sinirlenen Kanadalılardan ilginç tepki: Americano'yu listeden çıkarıp attılar

Donald Trump'ın Kanada'yı 51 eyalet olarak ABD'ye katmak istemesi Kanadalılarda büyük bir öfkeye neden oldu. Kanada'daki kahve dükkanları Trump'a tepki olarak 'Americano' isimli kahvenin adını 'Canadiano' olarak değiştirdi.

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Donald Trump'a sinirlenen Kanadalılardan ilginç tepki: Americano'yu listeden çıkarıp attılar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 12:57

ABD Başkanı Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz, Grönland, Panama ve Kanada'ya göz koyması büyük tepkilere neden oldu. Panama, Kanada ve Grönland ''Satılık değiliz'' diyerek Trump'a tepki gösterse de ABD'li Başkan işgal sözlerinden vazgeçmedi. Trump'a tepkiler artarken Kanadalılardan ilginç bir hamle geldi.

'AMERICANO' YERİNE 'CANADIANO'

Kanada'daki kahve dükkanları Donald Trump'ın, ''Kanada 51. eyalet olarak ABD'ye katılmalı'' sözlerine tepki olarak 'Americano' isimli kahvenin adını 'Canadiano' olarak değiştirdi.

Toronto'da bulunan 'Cafe Belem' isimli kahve dükkanının sahibi William Oliveira, dükkanının siyasetten uzak bir yer olmasını istese de Kanada'ya destek vermenin önemli olduğunu belirterek, "Kendimiz olmak için ayağa kalkmak ve başkaları tarafından itilip kakılmayacağımızı hatırlatmak iyi bir şey" dedi.

ABD'DEN KANADA'YA EK VERGİ

Öte yandan ABD'nin Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ek vergi koyması ve ardından bu kararı bir süreliğine askıya aldıktan sonra tekrar yürürlüğe koyacağını açıklaması ülkede büyük tepkilere yol açtı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise vatandaşlarına yerli üretimi destekleme çağrısında bulundu.

TRUMP VE TRUDEAU'NUN GERGİN TELEFON KONUŞMASI

Kanadalıların kahve hamlesinin Donald Trump ile Kanada lideri Justin Trudeau'nun gergin geçen telefon konuşmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Trump, Trudeau ile aralarındaki telefon konuşmasını sosyal medya hesabından ifşa etti.

Trump, "Kanada Valisi Justin Trudeau, tarifeler hakkında ne yapılabileceğini sormak için beni aradı. Kendisine, Kanada ve Meksika sınırlarından gelen fentanil nedeniyle birçok insanın öldüğünü ve hiçbir şeyin beni bunun durduğuna ikna etmediğini söyledim." ifadelerine yer verdi.

''İYİ ŞANLAR JUSTIN!''

Kanada Başbakanı'na tarife anlaşmazlığı konusunda yeni eleştiriler yönelten Trump, Trudeau'nun bu konuyu "iktidarı için kullandığını" iddia etti. ABD Başkanı Trump, paylaşımının devamında Trudeau'yla ilgili, "Bana Kanada seçimlerinin ne zaman yapılacağını söyleyemedi, bu da beni meraklandırdı, yani, burada neler oluyor? Sonra bu konuyu iktidarda kalmak için kullanmaya çalıştığını fark ettim. İyi şanslar Justin!" ifadelerini kullandı. Trump, Kanada'nın sınır güvenliği konusundaki çalışmalarının "yeterli olmadığını" vurgularken, telefon görüşmesinin "bir nebze dostça" sona erdiğini kaydetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Donald Trump neden Kanada'yı tehdit ediyor?
Trump, ABD'nin en büyük sınır komşusu olan Kanada'nın 51. eyalet olması gerektiği ve sınırın yapay olduğu iddiasında bulunuyor. Trump, ABD'nin Kanada'yı korumak için milyarlarca dolar harcadığını öne sürerek Kanada'dan ithalatı yapılan arabalara, kereste ve süt ürünlerine dikkati çekiyor. Meksika gibi Kanada da Trump yönetiminde yüzde 25 gümrük vergisiyle yüz yüze gelmeye hazırlanıyor. Malikanesinin bulunduğu Mar-a-Lago'daki basın toplantısında ise Trump, Meksika ve Kanada sınırlarından geçen uyuşturucuya vurgu yaptı.
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