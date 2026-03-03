Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump’ın boynunda görülen kızarıklık tüm dünyada gündem oldu. Daha önce elleri ve ayaklarındaki morluk kameralara yansıyan Trump'ın sağlık durumu ve kızarıklığın sebebi hakkında doktorundan açıklama geldi.

Özetle

TRUMP'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir törende boynunda görülen kızarıklık, Trump’ın sağlığı hakkında endişelere neden oldu. Trump’ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump’ın boynundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi.

'TEDAVİSİ BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK'

Barbabella, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump'ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.

ELİNDEKİ MORLUKLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de Trump’ın elinde görülen morluklar, ABD Başkanı hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulunmuştu.