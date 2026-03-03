Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
11°
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

Beyaz Saray'da bir törene katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın boynundaki kızarıklık dikkat etmişti. Gündeme oturan görüntüye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Trump'ın doktoru Sean Barbabella, kızarıklığın sebebini açıkladı.

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
04:40
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
04:45

ABD Başkanı ’ın boynunda görülen kızarıklık tüm dünyada gündem oldu. Daha önce elleri ve ayaklarındaki morluk kameralara yansıyan Trump'ın ve kızarıklığın sebebi hakkında doktorundan açıklama geldi.

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın boynundaki kızarıklık ve daha önce görülen morluklar doktoru tarafından yapılan açıklamalarla gündeme geldi.
Trump'ın doktoru Sean Barbabella, boyundaki kızarıklığın önleyici cilt bakımı olarak kullanılan bir kremden kaynaklandığını belirtti.
Doktor Barbabella, bu tedavinin bir hafta süreceğini ve kızarıklığın birkaç hafta içinde geçmesini beklediklerini söyledi.
Daha önce Trump'ın ellerindeki morluklar için Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun sürekli çalışma ve el sıkışma ile ilişkili olduğunu belirtmişti.
Trump ise elindeki morlukların aspirin kullanımının bir yan etkisi olduğunu ifade etmişti.
Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

TRUMP'IN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir törende boynunda görülen kızarıklık, Trump’ın sağlığı hakkında endişelere neden oldu. Trump’ın doktoru Sean Barbabella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Trump’ın boynundaki kızarıklığın önleyici olarak kullandığı bir kremden kaynaklandığını söyledi.

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

'TEDAVİSİ BİRKAÇ HAFTA SÜRECEK'

Barbabella, "Başkan Trump, boynunun sağ tarafında sık başvurulan bir krem kullanıyor, bu önleyici bir cilt bakımıdır. Başkan bu tedaviye bir hafta boyunca devam edecek ve kızarıklığın birkaç hafta sürmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. Barbabella, söz konusu kremin adının ne olduğu ve Trump'ın neden bu cilt bakımına ihtiyaç duyduğu konusunda detay vermedi.

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

ELİNDEKİ MORLUKLAR GÜNDEM OLMUŞTU

Daha önce de Trump’ın elinde görülen morluklar, ABD Başkanı hakkındaki sağlık endişelerini artırmıştı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın elinde morluklar var çünkü sürekli çalışıyor ve her gün el sıkışıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump'ın doktorundan açıklama! Boynundaki kızarıklığın sebebi belli oldu

Trump ise, aspirin kullandığı için bu tür morlukların oluştuğunu belirterek, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulunmuştu.

Donald Trump'ın hastalığı açıklandı! Vücudundaki şişlik ve morluklara teşhis konuldu
TGRT Haber
UYGULAMALAR
Google Play App Store
