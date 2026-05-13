Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Donald Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sırasındaki tutumu nedeniyle bazı medya kuruluşlarını hedef aldı. Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu şeklinde haber yapan gazete ve televizyonları vatana ihanetle suçladı.

Donald Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması
ABD Başkanı Donald Trump ile Amerikan medyası arasındaki gerilim devam ediyor. Trump, sık sık eleştirdiği ABD medyasına bir kez daha yüklendi.

HABERİN ÖZETİ

Donald Trump'tan ABD medyasına 'vatana ihanet' suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri başarılarına dair haber yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu.
Trump, İran'la ilgili haberleri yapan bazı medya kuruluşlarını "yalan haber medyası" olarak nitelendirdi.
ABD Başkanı, bu medyanın İran'ın savaşta askeri açıdan başarılı olduğu yönündeki haberlerinin "vatana ihanet" sayıldığını ve düşmana yardım ve yataklık ettiğini belirtti.
Trump, ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri sürdü.
Trump, bu tür haberlerin İran'a gereksiz yere umut verdiğini söyledi.
Trump'a göre sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir.
"YALAN HABER MEDYASI"

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'la ilgili haberleri dolayısıyla " medyası" olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

İRAN HABERLERİNE TEPKİ: VATANA İHANET SAYILIR

Trump, açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

"NANKÖRLER VE APTALLAR..."

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını öne süren , "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.

