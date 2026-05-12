Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Seksen yaşına girecek olan ABD lideri Trump sağlık kontrolünden geçecek

ABD Başkanı Donald Trump 80. yaş gününün öncesinde sağlık kontrolünden geçecek. Hakkında zaman zaman sağlık sorunları yaşadığına dair iddialar çıkan Trump için Beyaz Saray, bu sürecin yıllık rutin kontrollerden biri olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı , 26 Mayıs’ta yıllık rutin sağlık ve diş muayenelerinden geçecek. tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin Maryland’de bulunan Walter Reed Askeri Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

Beyaz Saray açıklamasında, söz konusu değerlendirmelerin “başkanın düzenli önleyici sağlık hizmetlerinin bir parçası olan rutin yıllık diş ve tıbbi kontrolleri” kapsadığı ifade edildi.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump, kamuoyu önünde sık sık fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu dile getiriyor.

ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Trump’ın göreve dönüşünden bu yana sağ elinde zaman zaman makyajla kapatıldığı görülen morluklar dikkat çekmişti. Beyaz Saray ise bu izlerin, standart kardiyovasküler sağlık programı kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı sık sık görüşmelere ve etkinliklere elindeki morlukları kapatarak katılmış ve bu nedenle kamuoyunun daha çok dikkatini çekmişti.

TOPLARDAMAR YETMEZLİĞİ

Geçen yaz yönetim, Trump’ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Sık görülen bir dolaşım problemi olan kronik venöz yetmezlikte, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması nedeniyle kan bacaklarda birikiyor. Bu durum şişlik, kramp ve cilt değişikliklerine yol açabiliyor. Hastalığın ilaç tedavisi veya hedefe yönelik müdahalelerle kontrol altına alınabildiği belirtiliyor.

