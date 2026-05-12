ABD Başkanı Donald Trump, 26 Mayıs’ta yıllık rutin sağlık ve diş muayenelerinden geçecek. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, kontrollerin Maryland’de bulunan Walter Reed Askeri Sağlık Merkezi'nde gerçekleştirileceği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ Seksen yaşına girecek olan ABD lideri Trump sağlık kontrolünden geçecek ABD Başkanı Donald Trump, 26 Mayıs'ta Walter Reed Askeri Sağlık Merkezi'nde rutin sağlık ve diş muayenelerinden geçecek. Muayeneler, başkanın düzenli önleyici sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak gerçekleştirilecek. Trump, kamuoyu önünde fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu sık sık dile getiriyor. Daha önce Trump'ın elindeki morluklar dikkat çekmiş ve Beyaz Saray bu izlerin aspirinden kaynaklandığını açıklamıştı. Geçen yaz Trump'ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğu duyurulmuştu.

Beyaz Saray açıklamasında, söz konusu değerlendirmelerin “başkanın düzenli önleyici sağlık hizmetlerinin bir parçası olan rutin yıllık diş ve tıbbi kontrolleri” kapsadığı ifade edildi.

Gelecek ay 80 yaşına girecek olan Trump, kamuoyu önünde sık sık fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı olduğunu dile getiriyor.

ELİNDEKİ MORLUKLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Trump’ın göreve dönüşünden bu yana sağ elinde zaman zaman makyajla kapatıldığı görülen morluklar dikkat çekmişti. Beyaz Saray ise bu izlerin, standart kardiyovasküler sağlık programı kapsamında kullandığı aspirinden kaynaklandığını açıklamıştı.

ABD Başkanı sık sık görüşmelere ve etkinliklere elindeki morlukları kapatarak katılmış ve bu nedenle kamuoyunun daha çok dikkatini çekmişti.

TOPLARDAMAR YETMEZLİĞİ

Geçen yaz yönetim, Trump’ın bacaklarındaki şişlik nedeniyle muayene edildiğini ve kendisine kronik venöz yetmezlik teşhisi konduğunu duyurmuştu.

Sık görülen bir dolaşım problemi olan kronik venöz yetmezlikte, toplardamarlardaki kapakçıkların düzgün çalışmaması nedeniyle kan bacaklarda birikiyor. Bu durum şişlik, kramp ve cilt değişikliklerine yol açabiliyor. Hastalığın ilaç tedavisi veya hedefe yönelik müdahalelerle kontrol altına alınabildiği belirtiliyor.