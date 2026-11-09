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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 04:11

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'deki seçimlerin ardından hükümeti kurma görevi verilen muhalefet lideri Gadi Eisenkot ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eisenkot'u İsrail Başbakanı Netanyahu ile kıyaslayan Trump, "Politika ve görüşleri açısından çok benzerler" dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 03:59
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 04:11

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan ayrılırken gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

"İRAN'I VURMASAK İSRAİL VE ORTA DOĞU KALMAZDI"

İran savaşıyla ilgili açıklamalarda bulunan Donald Trump, "İran'da kazandık. Mesele artık sadece bunu şimdi mi yoksa sonra mı bitireceğimiz. Bekleyebiliriz." diye konuştu.

İran'ın nükleer tesislerini yok ettiklerini söyleyen Trump, "Nükleer tesislerini havaya uçurduk. Artık nükleer silahları olmayacak. İsrail’i ve Orta Doğu’yu kurtardık. Eğer nükleer silahlara sahip olsalardı, şu anda İsrail diye bir yer olmazdı. Orta Doğu da olmazdı." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

YENİ SALDIRI OLACAK MI?

İran'a yeniden saldırı düzenlemeye sıcak bakmadığını belirten ABD Başkanı, "Şu anda gidip onları havaya uçurabilirim. Eğer köprüleri ve elektrik santrallerini havaya uçurursam, yeniden inşa etmek uzun sürecek. 10, 12, 15 yıl alır. Onu yeniden inşa etmek halka müthiş bir yük bindirir. Bunu sevmiyorum." dedi.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

SAVUNMA BAKANI HEGSETH'E DESTEK

ABD Temsilciler Meclisi'nin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik görevden alma sürecini başlatmaya hazırlandığı iddialarına dair konuşan Trump, "İran'a saldırmak şimdiye dek yaptığımız en iyi şeylerden biri olarak tarihe geçecek. Peki, bu olayın en büyük destekçilerinden birine ne yapacağız? Onu görevden almak istiyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

"Şİ VE PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Gelecek hafta Çin'e gerçekleştireceği resmi ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüşebileceğini kaydeden Donald Trump, "Putin ve Şi Cinping ile haftaya Çin'de bir görüşme yapacağımızı düşünüyorum. Ukrayna ve İran'daki savaşı bitirmeye çalışıyoruz. Birçok konudan bahsedeceğiz, nükleer silahsızlanma dahil." şeklinde konuştu.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

EİSENKOT İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

İsrail'de muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu geride bıraktığı seçim sonuçlarını değerlendiren ABD Başkanı Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un hükümeti kurma yetkisini Eisenkot'a vermesiyle ilgili "Eisenkot ve Netanyahu, politika ve görüşleri açısından çok benzer. Eisenkot, Trump'ı sevdiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

NVİDİA CEO'SUNU DA SAVUNDU

Çin adına casusluk yaptığı iddia edilen Alice Huang ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden ve hakkında soruşturma başlatılan ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang'ı savunan Trump, "Onunla bu konuda konuşmadım, sadece onun iyi bir insan olduğunu biliyorum. Yanlış bir şey yaptığını duymadım. Birisiyle bir şeyler yaptı ama herkes yapıyor." dedi.

Donald Trump'tan Eisenkot açıklaması: Netahyahu'dan farkı yok

"DANA WHITE'A SÖZCÜLÜK TEKLİFİ ŞAKAYDI"

Ultimate Fighting Championship (UFC) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dana White'a Beyaz Saray basın sözcülüğü görevini teklif etmesinin bir şaka olduğunu söyleyen Donald Trump, "Tabii ki şaka yapıyordum. Ama Dana yarın başka nedenlerle Beyaz Saray'a geliyor." diye konuştu.

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