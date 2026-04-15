ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a karşı saldırılarını ve barış müzakereleriyle ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan İran açıklaması: Savaş çok yakında bitecek ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran'a karşı saldırıları ve barış müzakereleriyle ilgili süreci değerlendirerek savaşın sona ermeye çok yakın olduğunu belirtti. Trump, İran'la savaşın sona ermeye çok yakın olduğunu düşünüyor. Trump, İran'dan tamamen çekilmemeleri gerektiğini, çünkü ülkeyi yeniden ayağa kaldırmanın uzun süreceğini ifade etti ve anlaşma yapmayı canıgönülden istediklerini belirtti. ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı yapılmasaydı İran'ın nükleer silah sahibi olacağını ileri sürdü. Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

"SAVAŞ BİTMEYE ÇOK YAKIN"

İran'la savaş konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." dedi.

"SALDIRMASAK NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLACAKLARDI"

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an nükleer silah sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü.

Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." diye ekledi.

YENİ MÜZAKERELER BAŞLIYOR

ABD Başkanı Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.