Donald Trump'tan İran açıklaması: Savaş çok yakında bitecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşının ne zaman biteceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz işlerinin bitmediğini ancak İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Sanırım savaş bitmeye çok yakın" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı , Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin 'a karşı saldırılarını ve barış müzakereleriyle ilgili sürecin gidişatını değerlendirdi.

"SAVAŞ BİTMEYE ÇOK YAKIN"

İran'la konusunda devamlı geçmiş zaman ifadeleri kullanan Trump, savaşın gerçekten bitip bitmediğinin sorulması üzerine, "Sanırım bitmeye çok yakın. Yani, ben durumu bitmeye çok yakın olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

"İRAN'DA İŞİMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

Trump, "Biliyorsunuz, eğer şu an oradan tamamen çekilip gitsem, o ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaları 20 yıl sürer. Henüz işimiz bitmedi, neler olacağını göreceğiz. Sanırım bir anlaşma yapmayı canıgönülden istiyorlar." dedi.

"SALDIRMASAK NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLACAKLARDI"

ABD ordusunun İran'a yönelik saldırı kararını değerlendiren Trump, saldırı kararı almaması durumunda şu an sahibi bir İran ile karşı karşıya kalmış olacaklarını ileri sürdü.

Trump, "Eğer ellerinde nükleer bir silah olsaydı, oradaki herkesi yardıma çağırmak durumunda olurdunuz. Bunu yapmak istemezdiniz." diye ekledi.

YENİ MÜZAKERELER BAŞLIYOR

ABD Başkanı Trump, İran ile ikinci tur görüşmelerin "önümüzdeki iki gün içinde gerçekleşebileceğini" belirtmişti.

