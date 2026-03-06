ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran hakkında açıklamalarda bulundu.

Dinle Özetle

Donald Trump'tan İran'a uyarı: Koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma yok Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 72

HABERİN ÖZETİ Donald Trump'tan İran'a uyarı: Koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma yok ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden İran'a yönelik açıklamalarda bulunarak, koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma yapılmayacağını belirtti ve İran'ın geleceği için 'İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA)' sloganını kullandı. Trump, İran ile koşulsuz teslim olma dışında anlaşma yapılmayacağını vurguladı. Trump, İran için büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesini ve ülkenin yıkımdan kurtarılmasını istedi. Metne göre, İsrail ve ABD 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran, İsrail'in yanı sıra Katar, BAE ve Bahreyn'deki ABD üslerine saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı'na göre ABD-İsrail saldırılarında 926 kişi hayatını kaybetti.

Trump, İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağının altını çizerken, bundan sonra, büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesini ve İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için çalışacaklarını vurguladı.

"İran'ın büyük bir geleceği olacak." diyen ABD Başkanı Trump açıklamasını meşhur sloganından ilham alarak, "İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA)" sözleriyle tamamladı.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.