Donald Trump'tan İran'a uyarı: Koşulsuz teslimiyet dışında anlaşma yok

ABD Başkanı Donald Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacağının altını çizerken, bundan sonra, büyük ve kabul edilebilir bir liderin seçilmesini ve İran'ı yıkımın eşiğinden geri döndürmek için çalışacaklarını vurguladı.
"İran'ın büyük bir geleceği olacak." diyen ABD Başkanı Trump açıklamasını meşhur sloganından ilham alarak, "İRAN'I TEKRAR BÜYÜK YAPALIM (MIGA)" sözleriyle tamamladı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.