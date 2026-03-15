ABD ve İsrail'in saldırılarında, İran'da bir ilkokulun bombalanması üzerine soruşturma sürerken işasretler saldırının ABD tarafından yapıldığını işaret ediyor. Çoğu çocuk en az 175 kişinin öldüğü saldırının 'bir hata' olduğu öne sürüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hastane veya okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti.

DSÖ'den ABD'ye sert tepki: Bunun adı hata değil savaş suçu

HABERİN ÖZETİ DSÖ'den ABD'ye sert tepki: Bunun adı hata değil savaş suçu İran'da bir ilkokula düzenlenen ve en az 175 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiğine dair işaretler bulunurken, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü hastane ve okul bombalamanın savaş suçu olduğunu belirtti. Saldırının ABD tarafından yapıldığına dair işaretler, uydu görüntüleri ve teyitli videoları analiz eden The New York Times (NYT) tarafından ortaya kondu. NYT tarafından doğrulanan bir videoda, saldırının hedefi olan İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun kullandığı deniz üssüne ABD yapımı bir Tomahawk seyir füzesinin isabet ettiği görüldü. Saldırı sırasında yakındaki ilkokulun da ağır hasar gördüğü ve çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Soruşturmayı sürdüren ABD'li müfettişlerin, saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bir ön değerlendirmede bulunduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın savaş suçu olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bir hastaneyi veya okulu bombalamanın "yanlış hesaplama" olmadığını vurguladı.

Bir sağlık görevlisini öldürmenin "istenmeyen hasar", sivilleri aç bırakmanın "pazarlık taktiği" olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Bunlar savaş suçlarıdır. Nokta. İsmini doğru koyalım." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA OKULA SALDIRI

ABD ve İsrail'in saldırılarının başladığı 28 Şubat günü İran'da bir ilkokulu vuruldu. Çoğu çocuk en az 175 kişi bu saldırıda hayatını kaybetti. ABD basınından The New York Times (NYT) gazetesi, uydu görüntülerini ve teyitli videoları analiz etti ve saldırının ABD tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

NYT tarafından doğrulanan videoda saldırı düzenlenen ilkokulun yanındaki deniz üssüne ABD yapımı "Tomahawk" seyir füzesinin isabet ettiği görüldü.

YOĞUN DUMAN VE ENKAZ

İran Devrim Muhafızları Ordusunun kullandığı deniz üssüne düzenlenen hassas saldırılar sırasında yakındaki ilkokul da ağır hasar gördü. Videoda füzenin deniz üssünde tıbbi klinik olarak tanımlanan binaya isabet ettiği, patlamanın ardından yoğun duman ve enkazın yükseldiği görüldü.

Kameranın açısı ile ilkokulun bulunduğu bölgede yükselen yoğun duman ve toz bulutu, okulun üsse yönelik saldırıdan kısa süre önce vurulmuş olabileceğine işaret etti.

Saldırıya ilişkin oluşturulan zaman çizelgesine göre ilkokul, deniz üssüyle eş zamanlı ya da kısa süre arayla hedef alındı.

İLK İZLER DE ABD'Yİ İŞARET EDİYORDU

Adları gizli tutulan iki yetkiliye dayandırılan habere göre; olayı soruşturan ABD’li müfettişlerin saldırının ABD güçleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdiği bildirildi. Hangi kanıtların bu ön değerlendirmeye katkıda bulunduğu konusunda detay paylaşmayan kaynaklar, yeni kanıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceğini vurguladı. Soruşturmada nihai sonuca varılmadığı ve incelemelerin sürdüğü belirtildi.