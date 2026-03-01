DSÖ’den nükleer tesis uyarısı: Tehditler endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, ABD ve İsrail ortaklığında İran'a yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"NÜKLEER TEHDİT ENDİŞE VERİCİ"

Orta Doğu'da giderek büyüyen çatışmanın insanların sağlığı için oluşturduğu ciddi risklerden endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "Nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici. Bölgedeki insanları etkileyebilecek her türlü nükleer güvenlik riskini azaltmak için her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın her zaman en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

İsrail Ordusu, "İran rejiminin batı ve orta kesimlerindeki füze rampalarına ve savunma sistemlerine karşı kapsamlı bir saldırı gerçekleştirildiğini" belirtti.

İsrail ve ABD, Washington ve Tahran arasında İran'ın nükleer programını sınırlamak ve savaşı önlemek için yapılan diplomatik görüşmeler devam ederken saldırı düzenledi. Saldırı öncesi görüşmelerin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yaptığı açıklamada, görüşmelerin gidişatından "memnun olmadığını" söylemişti.

Trump daha önce de İran yönetimini, bir anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yapmak amacıyla saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.