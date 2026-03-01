Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Onur Kaya

DSÖ’den nükleer tesis uyarısı: Tehditler endişe verici

ABD ve İsrail, nükleer faaliyetlerini engellemek istediği İran'a ortak operasyon başlattı. Saldırıda İran'daki kritik hedefler hedef alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, Orta Doğu'daki çatışmalardan nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidinin endişe verici olduğunu belirtti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
02:43
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
03:43

Dünya Sağlık Örgütü () Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'da yaşanan son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

DSÖ’den nükleer tesis uyarısı: Tehditler endişe verici

0:00 86
HABERİN ÖZETİ

DSÖ’den nükleer tesis uyarısı: Tehditler endişe verici

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Orta Doğu'daki çatışmanın sağlık riskleri ve nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi konusunda endişelerini dile getirerek barışın önemini vurguladı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Orta Doğu'daki çatışmanın insan sağlığı için ciddi riskler oluşturduğundan endişe duyduğunu belirtti.
Ghebreyesus, nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidinin özellikle endişe verici olduğunu ve nükleer güvenlik risklerini azaltmak için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.
İsrail Ordusu, İran rejiminin batı ve orta kesimlerindeki füze rampalarına ve savunma sistemlerine karşı kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Saldırı, Washington ve Tahran arasında İran'ın nükleer programını sınırlamak ve savaşı önlemek için diplomatik görüşmeler devam ederken düzenlendi.
ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin gidişatından memnun olmadığını ve İran yönetimini anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yapmak amacıyla saldırı düzenlemekle tehdit ettiğini belirtmişti.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Ghebreyesus, ABD ve İsrail ortaklığında 'a yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

DSÖ’den nükleer tesis uyarısı: Tehditler endişe verici

"NÜKLEER TEHDİT ENDİŞE VERİCİ"

Orta Doğu'da giderek büyüyen çatışmanın insanların sağlığı için oluşturduğu ciddi risklerden endişe duyduklarını belirten Ghebreyesus, "Nükleer tesislerin etkilenmesi tehdidi özellikle endişe verici. Bölgedeki insanları etkileyebilecek her türlü nükleer güvenlik riskini azaltmak için her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, barışın her zaman en iyi ilaç olduğunun altını çizdi.

İsrail'den İran müzakereleriyle ilgili itiraf: Zaman kazanma taktiğiydi

İsrail Ordusu, "İran rejiminin batı ve orta kesimlerindeki füze rampalarına ve savunma sistemlerine karşı kapsamlı bir gerçekleştirildiğini" belirtti.

İsrail ve ABD, Washington ve Tahran arasında İran'ın nükleer programını sınırlamak ve savaşı önlemek için yapılan diplomatik görüşmeler devam ederken saldırı düzenledi. Saldırı öncesi görüşmelerin önümüzdeki hafta da devam etmesi bekleniyordu.

ABD ile İsrail İran'a saldırdı! Trump Hamaney'in durumunu açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün yaptığı açıklamada, görüşmelerin gidişatından "memnun olmadığını" söylemişti.

Trump daha önce de İran yönetimini, bir anlaşmayı kabul etmeleri için baskı yapmak amacıyla saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.

