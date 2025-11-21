Dünya beşik gibi! Bangladeş 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Kategoriler
Güney Asya ülkesi Bandgladeş'in Narsingdi bölgesinde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Narsingdi'nin yaklaşık 14 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Bangladeş Meteoroloji Departmanı ise başkent Dakka'ya yaklaşık 25 kilometre mesafedeki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak duyurdu.
Bangladeş merkezli Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre yetkililer, Dakka'da binanın korkuluğunun çökmesi sonucu altında kalan 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Depremin çok sayıda bölgede hissedildiği belirtildi.