Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Donald Trump'ın boynundaki yara dikkat çekti

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran yönetimi füzelerle karşılık verdi. İran ordusu ABD üslerinin bulunduğu birçok noktayı ve İsrail'i füzelerle hedef aldı.
Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısına geçerek son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
İran'a henüz sert bir darbe indirmediklerini belirten Trump, "Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.
Trump'ın konuşma yaptığı sırada boynunda oluşan yara dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Trump daha önce de elindeki morluklar ile gündeme gelmişti.