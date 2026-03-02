ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına Tahran yönetimi füzelerle karşılık verdi. İran ordusu ABD üslerinin bulunduğu birçok noktayı ve İsrail'i füzelerle hedef aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Donald Trump'ın boynundaki yara dikkat çekti ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak İran'ın füzelerle ABD üslerini ve İsrail'i hedef almasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, 'büyük dalganın henüz gelmediğini' belirtti ve boynundaki yara dikkat çekti. İran ordusu, ABD üslerinin bulunduğu birçok noktayı ve İsrail'i füzelerle hedef aldı. ABD Başkanı Donald Trump, henüz İran'a sert bir darbe indirmediklerini söyledi. Trump, 'Büyük dalga yakında geliyor' ifadesini kullandı. Trump'ın kameralar karşısındaki konuşması sırasında boynundaki yara dikkat çekti. Daha önce de Trump'ın elindeki morluklar gündeme gelmişti.

Bölgede savaş tüm şiddetiyle devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, kameralar karşısına geçerek son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'a henüz sert bir darbe indirmediklerini belirten Trump, "Büyük dalga henüz gelmedi. Büyük dalga yakında geliyor" ifadelerini kullandı.

BOYNUNDAKİ YARA DİKKATLERDEN KAÇMADI

Trump'ın konuşma yaptığı sırada boynunda oluşan yara dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Trump daha önce de elindeki morluklar ile gündeme gelmişti.