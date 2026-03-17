Stencil tekniğini kullanarak yaptığı grafitilerle ün kazanan İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 1990’lı yıllarda başladığı kariyerinde kısa sürede küresel bir üne ulaştı. Özellikle “Kırmızı Balonlu Kız” adlı eseriyle geniş kitlelerce tanınan sanatçının çalışmaları, yıllar içinde milyonlarca sterline alıcı buldu. Kimliğini gizli tutmayı tercih eden Banksy, bu yönüyle de sanat dünyasının en dikkat çekici figürlerinden biri oldu.

Dünyaca ünlü gizemli sokak sanatçısı ifşa oldu! Banksy'nin gerçek kimliği ortaya çıktı

HABERİN ÖZETİ Dünyaca ünlü gizemli sokak sanatçısı ifşa oldu! Banksy’nin gerçek kimliği ortaya çıktı İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin kimliğinin, fotoğraflar ve belgelerle Robin Gunningham olduğu iddialarının ardından, eski menajerinin açıklamalarıyla 'David Jones' olarak değiştiği öne sürüldü. Banksy'nin gerçek kimliği uzun süre bilinmezliğini korudu. 2008'de Mail on Sunday, Banksy'nin Robin Gunningham olduğunu iddia etti. Reuters araştırmasına göre, Gunningham'ın anonim kalmak için adını 'David Jones' olarak değiştirdiği öne sürüldü. Bu bilgiye, Banksy'nin eski menajeri Steve Lazarides'in anı kitabındaki ayrıntılardan ulaşıldı. 2000'de Manhattan'da bir reklam panosuna grafiti yaparken yakalanan kişinin imzası, Robin Gunningham olduğunu gösterdi. Eski menajer Steve Lazarides, 'Robin Gunningham diye biri yok. Bu ismi yıllar önce ortadan kaldırdım' açıklamasını yaptı. Sanatçının yeni adının 'David Jones' olduğu belirlendi. Banksy'nin avukatı Mark Stephens, kimliğin ifşa edilmesinin mahremiyeti ihlal edeceğini belirterek haberin yayımlanmaması çağrısında bulundu. Uzun süredir Banksy olabileceği iddia edilen Robert Del Naja'nın sanatçı olmadığı araştırmayla netlik kazandı.

Sanatçının gerçek kimliği uzun süre bilinmezliğini korurken, Mail on Sunday gazetesi 2008 yılında Banksy’nin aslında 1973 doğumlu Bristol’lü Robin Gunningham olduğunu iddia etmişti.

Öte yandan Reuters tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, bu ifşanın ardından Gunningham’ın anonim kalmayı sürdürmek için adını değiştirdiği öne sürüldü. Sanatçının yeni isminin İngiltere'de oldukça yaygın kullanılan “David Jones” olduğu belirlendi.

Bu bilgiye, fotoğrafçı ve Banksy’nin eski menajeri Steve Lazarides’in kaleme aldığı “Banksy Captured” adlı anı kitabındaki ayrıntılardan yola çıkılarak ulaşıldı. Kitapta yer alan bir anekdot, 2000 yılında New York’ta yaşanan bir grafiti olayıyla bağlantılı yeni belgelere erişilmesini sağladı.

BELGELERDEKİ İMZA KİMLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Polis ve mahkeme kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, 18 Eylül 2000 tarihinde Manhattan’daki 675 Hudson Street adresinde bulunan bir reklam panosuna grafiti yaptığı belirlenen kişi kısa sürede yakalandı. 1500 doların üzerinde maddi hasara yol açtığı gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan şahıs, kamu düzenini bozma suçundan beş gün kamu hizmeti cezası ile 310 dolar para cezasına çarptırıldı.

O dönemde Banksy takma adını yeni kullanmaya başladığı için olay, sanatçının kimliğinin ortaya çıkmasına neden olmadı. Ancak sonradan gün yüzüne çıkan belgelerde yer alan imza ve diğer ayrıntılar, söz konusu kişinin Robin Gunningham olduğunu ortaya koydu.

Haberde ayrıca, bu ifşanın ardından Gunningham adına İngiltere’deki resmi kayıtlarda neredeyse hiçbir iz bulunamadığına dikkat çekilirken, sanatçının kamuoyundan uzak, gözlerden saklı bir yaşam sürmeyi tercih ettiği ifade edildi.

"BU İSMİ YILLAR ÖNCE ORTADAN KALDIRDIM"

New York’ta bulunduğu dönemde sanatçıların odalarını dekore etmeleri karşılığında ücretsiz konaklayabildiği Carlton Arms Hotel’de birkaç ay kalan Gunningham’ın, burada otelin eski çalışanlarından Robert Clarke ile tanıştığı aktarıldı. Clarke’ın kaleme aldığı Seven Years With Banksy adlı anı kitabında, sanatçının bir dönem yasal olarak adını değiştirmeyi düşündüğünün yer aldığı belirtildi.

Eski menajeri Steve Lazarides, Reuters’a yaptığı açıklamada “Robin Gunningham diye biri yok. Bu ismi yıllar önce ortadan kaldırdım” dedi.

Lazarides, 2008 yılında sanatçıyla karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdıklarını, bu süreçte yaptığı son işin ise sanatçının adını yasal olarak değiştirmek olduğunu ifade etti. Yeni kimliğe ilişkin detay paylaşmayan Lazarides, seçilen ismin rastgele olduğunu ve herhangi bir anlam içermediğini belirtti.

Sanatçının geçmiş açıklamaları, bağlantılı şirketler ve kamu kayıtları üzerinden yapılan incelemeler sonucunda yeni adının “David Jones” olduğu belirlendi. Bu isim aynı zamanda David Bowie’nin de doğum adı.

AVUKATINDAN ÇAĞRI

Banksy’nin uzun süredir avukatlığını yapan Mark Stephens, Reuters’a yaptığı açıklamada araştırmadaki birçok bilginin doğru olmadığını savunarak haberin yayımlanmaması çağrısında bulundu. Stephens, kimliğin ifşa edilmesinin sanatçının mahremiyetini ihlal edeceğini, güvenliğini tehlikeye atabileceğini ve özgür üretimini engelleyebileceğini ifade etti.

Buna karşın Reuters, Banksy gibi kültürel ve politik açıdan etkili bir figürün kimliğine ilişkin bilgilerin kamu yararı taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan uzun süredir Banksy olabileceği iddia edilen Robert Del Naja’nın sanatçı olmadığı da araştırmayla netlik kazandı. Banksy’nin Del Naja ile arkadaş olduğu ve zaman zaman birlikte çalıştıkları belirtildi.