Dünyanın en aktif yanardağında patlama: Lavlar metrelerce yayıldı

04 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:19

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçti. Patlayan yanardağ lav püskürttü.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden püsküren lavların metrelerce yayıldığı belirtildi.

Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği, bölge halkı ve altyapı için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı.