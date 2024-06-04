Dünyanın en aktif yanardağında patlama: Lavlar metrelerce yayıldı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 11:19
Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Hawaii takımadalarındaki Kilauea Yanardağı patlamanın ardından lav püskürttü.
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ve Büyük Okyanus'taki Hawaii takımadalarında bulunan Kilauea Yanardağı harekete geçti. Patlayan yanardağ lav püskürttü.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, 1 kilometre uzunluğundaki kraterden püsküren lavların metrelerce yayıldığı belirtildi.
Patlamanın milli parkın uzak bir noktasında meydana geldiği, bölge halkı ve altyapı için tehdit oluşturmadığı aktarıldı.
Kilauea Yanardağı en son Eylül ayında patlamıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı