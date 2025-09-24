Dünyanın en büyük elması piyasaları salladı! Biçilen fiyat dudak uçuklattı

Afrika ülkesi Botsvana’da geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan 2.488 karatlık dev elmas “Motswedi”, tarihte bulunan en sıra dışı taşlardan biri olarak kabul görüyor. Belçika’da Motswedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde, tek başına yüz milyonlarca dolarlık bir serveti temsil edebileceğini ortaya çıkardı.

TRT Haber'in haberine göre Kanada merkezli Lucara Diamond şirketine ait Botsvana'daki Karowe madeninde çıkarılan elmas, boyutuyla dünya mücevher pazarında büyük heyecana neden oldu.

TOPLAM 4 TANE DEV ELMAS VAR

Lucara’nın ortaklarından HB Antwerp sözcüsü Margaux Donckier, “Bu büyüklükte bir taşın fiyatını söylemek için kesim sonrası verimini görmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

Ancak şirketin elinde Motswedi ile 4 dev elmas daha bulunuyor. Bu koleksiyonun toplamda en az 100 milyon dolar getireceği tahmin ediliyor.

MİLYARDERLER SATIN ALMAK İSTİYOR

Uzmanlar, Motswedi’nin benzeri az görülen büyüklüğü nedeniyle müzelerde sergilenebileceğini, aynı zamanda koleksiyonunu taçlandırmak isteyen milyarderlerin de göz diktiğini söylüyor.