Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Dünyanın en büyük elması piyasaları salladı! Biçilen fiyat dudak uçuklattı

Afrika ülkesi Botsvana'da çıkarılan 2.488 karatlık dev elmas 'Motswedi' tarihte bulunan en sıra dışı taşlardan biri olarak kabul ediliyor. Elmas, Belçika'da yapılan ilk incelemelerde yüz milyonlarca dolarlık bir serveti temsil edebileceği ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dünyanın en büyük elması piyasaları salladı! Biçilen fiyat dudak uçuklattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 12:13

Afrika ülkesi Botsvana’da geçtiğimiz yıl ortaya çıkarılan 2.488 karatlık dev “Motswedi”, tarihte bulunan en sıra dışı taşlardan biri olarak kabul görüyor. Belçika’da Motswedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde, tek başına yüz milyonlarca dolarlık bir serveti temsil edebileceğini ortaya çıkardı.

TRT Haber'in haberine göre Kanada merkezli Lucara Diamond şirketine ait Botsvana'daki Karowe madeninde çıkarılan elmas, boyutuyla dünya pazarında büyük heyecana neden oldu.

Dünyanın en büyük elması piyasaları salladı! Biçilen fiyat dudak uçuklattı

TOPLAM 4 TANE DEV ELMAS VAR

Lucara’nın ortaklarından HB Antwerp sözcüsü Margaux Donckier, “Bu büyüklükte bir taşın fiyatını söylemek için kesim sonrası verimini görmek gerekir” ifadelerine yer verdi.

Ancak şirketin elinde Motswedi ile 4 dev elmas daha bulunuyor. Bu koleksiyonun toplamda en az 100 milyon dolar getireceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük elması piyasaları salladı! Biçilen fiyat dudak uçuklattı

MİLYARDERLER SATIN ALMAK İSTİYOR

Uzmanlar, Motswedi’nin benzeri az görülen büyüklüğü nedeniyle müzelerde sergilenebileceğini, aynı zamanda koleksiyonunu taçlandırmak isteyen milyarderlerin de göz diktiğini söylüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD'den İsrail'e dudak uçuklatan silah satış planı! Filo iki katına çıkacak
Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
ETİKETLER
#elmas
#mücevher
#Botsvana
#Dev Elmas
#Motswedi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.