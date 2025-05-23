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 | Berkay Alptekin

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’ün suikasta uğradığı gece kanının sıçradığı beyaz eldivenler açık artırma usulüyle satışa çıkıyor. Eldivenlerin satışa çıkma sebebi koleksiyon sahibini küplere bindirse de satış fiyatı dudak uçuklattı.

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Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 11:15

ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'ün 15 Nisan 1865 yılında aktör ve tiyatro oyuncusu olan John Wilkes Booth tarafından Washington DC'deki Ford Tiyatrosu'nda öldürüldüğü gece cebindeki beyaz eldivenleri günümüze kadar gelmeyi başardı. Suikasta uğradığı gece cebinde olan eldivenler, 160 yıldır Lincoln'ün kanını taşıyor.

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Koleksiyonun eski sahibi, Batı Yakası koleksiyoneri Louise Taper, eldivenlerin açık artırma yoluyla satışa çıkmasına “şoke edici” diyerek tepki gösterdi. “Bu parçaların kamuya açık bir şekilde sergilenmesi niyetiyle bu koleksiyonu oluşturdum. Rüzgara savrulmaları beni derinden yaralıyor” diyen Taper, 40 yılı aşkın süredir topladığı bu eşyaların “artık halktan koparılmasına” karşı olduğunu belirtti.

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

KANLI ELDİVENLER İÇİN HEDEF: 1.2 MİLYON DOLAR

New York Post'un haberine göre, müzayedeyi düzenleyen Freeman’s/Hindman şirketi, satışa çıkan eserler arasında Lincoln’ün 1824’te yazdığı ilk el yazması örneği, suikasta uğradığında giydiği ceketten bir parça ve kan sıçramış beyaz eldivenlerinin de bulunduğunu duyurdu.

Eldivenler, Lincoln’ün ceketinin cebinde bulunmuş ve eşi Mary Todd Lincoln tarafından bir aile dostuna hediye edilmişti. Parçanın tahmini değeri 1,2 milyon dolar (46 milyon 836 bin TL).

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Satışta yer alan diğer önemli eserler arasında Lincoln’ün ceket düğmesi, saç teli, tabutunu taşıyan mermer parçası ve suikast gecesi Ford Tiyatrosu’nda kullanılan bir sandalye de bulunuyor. Ancak bazı eserlerin kökenine dair tam belge sunulamaması, otantikliği konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

SATIŞIN SEBEBİ YILLARDIR SÜREN KREDİ BORCU

Vakfın bu satışa gitmesinin temel nedeni, 2007'de koleksiyonu almak için çekilen ve hala 8 milyon doları ödenmemiş olan kredinin kapatılmak istenmesi. “Satıştan elde edilecek gelir, kalan borcun ödenmesi ve diğer eserlerin korunması için kullanılacak” açıklamasında bulunuldu.

Ancak koleksiyonun kamusal alandan özel koleksiyonlara geçme ihtimali, tarihçiler ve uzmanlar tarafından “bir trajedi” olarak yorumlandı. Koleksiyoner Taper ise bu eserleri yıllar boyunca büyük özveriyle topladığını ve bir kadının böyle bir koleksiyon oluşturmasının gurur verici olduğunu vurguladı:

“Ben bu koleksiyonu rastgele toplamaya başlamadım. Lincoln’e ve onun temsil ettiği değerlere aşık oldum. Ve şimdi eserlerim rüzgara savruluyor.”

Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

2009 yılında Illinois eyaletinin en yüksek nişanı olan Lincoln Nişanı ile onurlandırılan Taper, o dönemde koleksiyonunun Springfield’da sergilenmesini bir gurur vesilesi olarak tanımlamıştı. Bugün ise hayal kırıklığı içinde.

Öte yandan vakfın Başkanı Erin Carlson Mast, satış hakkında yorum yapmayı reddederken, Illinois Valisi JB Pritzker ve Abraham Lincoln Başkanlık Müzesi yetkilileri de sessiz kalmayı tercih etti.

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