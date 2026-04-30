Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dünyanın en eski aşk mektubunu yapay zeka çözümledi: Aşk ve para ikilemli hikaye gün yüzüne çıktı

Dünyanın en eski aşk mektubu 540 yıl sonra çözüldü. Üstelik altından ilginç bir hikaye çıktı. Bir kadının aşk ve para ikilimi ortaya çıktı. Yapay zeka analizi, 15. yüzyılda bir gelinin aile parası ile sevdiği adam arasında seçim yapmak zorunda kaldığını ortaya koydu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 16:11

Tarihin ilk 'Sevgililer Günü mektubu' olarak kabul edilen aşk mektubu ile analiz edildi. 15. yüzyıldan kalma mektuptaki yazılar okunması güç bir haldeydi. Yapay zeka ile çözümlendi ve bir kadının yaşadıkları gün yüzüne çıktı.

0:00 86
HABERİN ÖZETİ

Dünyanın en eski aşk mektubunu yapay zeka çözümledi: Aşk ve para ikilemli hikaye gün yüzüne çıktı

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Yapay zeka, 15. yüzyıldan kalma ve okunması güç bir hale gelmiş, tarihin ilk 'Sevgililer Günü mektubu' olarak kabul edilen bir aşk mektubunu analiz ederek Margery Brews isimli bir kadının yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı.
Mektup, Margery Brews'un nişanlısı John Paston III'e yazdığı ve ailesiyle yaşadığı bir anlaşmazlığı anlattığı bir mektuptur.
Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery'nin babası bu talebi reddetmiş ve bu durum çiftin evliliğini tehlikeye sokmuştur.
Margery mektubunda nişanlısına, maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını belirterek seslenmiştir.
Tüm zorluklara rağmen Margery ve John evlenmiş ve 3 çocukları olmuştur.
Söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere'sine ait önemli belgeleri içeren ve Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunan “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçasıdır.
Paston Letters koleksiyonu, 1422-1509 yıllarını kapsayan ve dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000'den fazla belge içermektedir.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Mektup Margery Brews isimli bir kadına aitti. Ailesi ve sevdiği kişi arasında kalmanın dramatik hikayesi yatıyordu mektupta. Brews, nişanlısı John Paston III'e yazdığı mektupta, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı anlatıyordu.

Mektuba göre, Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery’nin babası bu talebi reddediyor. Bu durum, çiftin evliliğini tehlikeye sokuyor.

Margery ise mektubunda, “Beni seviyorsan, bu yüzden beni terk etmeyeceksin” diyerek nişanlısına sesleniyor ve maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını vurguluyor.

Dailymail'in haberine göre, tüm zorluklara rağmen Margery ve John evleniyor ve 3 çocukları oluyor.

BRİTANYA KÜTÜPHANESİ ARŞİVLERİNDE

Öte yandan söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere’sine ait önemli belgeleri içeren “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçası. Belgelerin önemli bölümü Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunuyor.

1422-1509 yıllarını kapsayan bu koleksiyon, dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000’den fazla belge içeriyor. Ancak Orta İngilizceyle yazılmış metinler, farklı yazım kuralları nedeniyle günümüzde oldukça zor okunabiliyor.

ETİKETLER
#yapay zeka
#tarih
#Margery Brews
#Paston Letters
#Aşk Mektubu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.