Dünyanın en eski aşk mektubunu yapay zeka çözümledi: Aşk ve para ikilemli hikaye gün yüzüne çıktı

Tarihin ilk 'Sevgililer Günü mektubu' olarak kabul edilen aşk mektubu yapay zeka ile analiz edildi. 15. yüzyıldan kalma mektuptaki yazılar okunması güç bir haldeydi. Yapay zeka ile çözümlendi ve bir kadının yaşadıkları gün yüzüne çıktı.
Mektup Margery Brews isimli bir kadına aitti. Ailesi ve sevdiği kişi arasında kalmanın dramatik hikayesi yatıyordu mektupta. Brews, nişanlısı John Paston III'e yazdığı mektupta, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı anlatıyordu.
Mektuba göre, Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery’nin babası bu talebi reddediyor. Bu durum, çiftin evliliğini tehlikeye sokuyor.
Margery ise mektubunda, “Beni seviyorsan, bu yüzden beni terk etmeyeceksin” diyerek nişanlısına sesleniyor ve maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını vurguluyor.
Dailymail'in haberine göre, tüm zorluklara rağmen Margery ve John evleniyor ve 3 çocukları oluyor.
Öte yandan söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere’sine ait önemli belgeleri içeren “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçası. Belgelerin önemli bölümü Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunuyor.
1422-1509 yıllarını kapsayan bu koleksiyon, dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000’den fazla belge içeriyor. Ancak Orta İngilizceyle yazılmış metinler, farklı yazım kuralları nedeniyle günümüzde oldukça zor okunabiliyor.