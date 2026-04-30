Tarihin ilk 'Sevgililer Günü mektubu' olarak kabul edilen aşk mektubu yapay zeka ile analiz edildi. 15. yüzyıldan kalma mektuptaki yazılar okunması güç bir haldeydi. Yapay zeka ile çözümlendi ve bir kadının yaşadıkları gün yüzüne çıktı.

HABERİN ÖZETİ Dünyanın en eski aşk mektubunu yapay zeka çözümledi: Aşk ve para ikilemli hikaye gün yüzüne çıktı Yapay zeka, 15. yüzyıldan kalma ve okunması güç bir hale gelmiş, tarihin ilk 'Sevgililer Günü mektubu' olarak kabul edilen bir aşk mektubunu analiz ederek Margery Brews isimli bir kadının yaşadıklarını gün yüzüne çıkardı. Mektup, Margery Brews'un nişanlısı John Paston III'e yazdığı ve ailesiyle yaşadığı bir anlaşmazlığı anlattığı bir mektuptur. Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery'nin babası bu talebi reddetmiş ve bu durum çiftin evliliğini tehlikeye sokmuştur. Margery mektubunda nişanlısına, maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını belirterek seslenmiştir. Tüm zorluklara rağmen Margery ve John evlenmiş ve 3 çocukları olmuştur. Söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere'sine ait önemli belgeleri içeren ve Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunan “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçasıdır. Paston Letters koleksiyonu, 1422-1509 yıllarını kapsayan ve dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000'den fazla belge içermektedir.

Mektup Margery Brews isimli bir kadına aitti. Ailesi ve sevdiği kişi arasında kalmanın dramatik hikayesi yatıyordu mektupta. Brews, nişanlısı John Paston III'e yazdığı mektupta, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlığı anlatıyordu.

Mektuba göre, Paston ailesi daha yüksek bir çeyiz talep ederken, Margery’nin babası bu talebi reddediyor. Bu durum, çiftin evliliğini tehlikeye sokuyor.

Margery ise mektubunda, “Beni seviyorsan, bu yüzden beni terk etmeyeceksin” diyerek nişanlısına sesleniyor ve maddi koşullar ne olursa olsun onun yanında olacağını vurguluyor.

Dailymail'in haberine göre, tüm zorluklara rağmen Margery ve John evleniyor ve 3 çocukları oluyor.

BRİTANYA KÜTÜPHANESİ ARŞİVLERİNDE

Öte yandan söz konusu mektup, 15. yüzyıl İngiltere’sine ait önemli belgeleri içeren “Paston Letters” koleksiyonunun bir parçası. Belgelerin önemli bölümü Britanya Kütüphanesi arşivlerinde korunuyor.

1422-1509 yıllarını kapsayan bu koleksiyon, dönemin sosyal ve aile yaşamına ışık tutan 1000’den fazla belge içeriyor. Ancak Orta İngilizceyle yazılmış metinler, farklı yazım kuralları nedeniyle günümüzde oldukça zor okunabiliyor.