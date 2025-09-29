Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Çin'in Guizhou eyaletinde yapılan, 2 bin 890 metre uzunluğunda dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı. Beipan Nehri üzerinde 625 metre yükselen köprü, 3 yıllık çalışmayla inşa edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 14:45
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 14:45

'de dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı. Guizhou eyaletinde inşa edilen ve 2 bin 890 metre uzunluğunda olan , dünyanın en yüksek köprüsü unvanının sahibi oldu.

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen , 3 yıllık çalışmanın ardından dün trafiğe açılırken, kanyon üzerindeki yolculuk süresini 2 saatten 2 dakikaya düşürdü.

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Guizhou eyalet yetkililerine göre, ana açıklığı bin 420 metre olan proje, dağlık arazide inşa edilmiş dünyanın en uzun açıklığa sahip çelik kafes kirişli asma köprüsü oldu.

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Çin'in en az gelişmiş eyaletlerinden biri olan Guizhou’nun dağlık arazisinde yıllar içinde 30 binden fazla köprü inşa edilirken, bunların arasında dünyanın en yüksek üç köprüsü de bulunuyor.

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Guizhou eyaleti, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nün, ABD’nin San Francisco şehrindeki Golden Gate Köprüsü'nden neredeyse 9 kat daha yüksek olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alo, casus olur musunuz? Yüzlerce kişiye bilinmeyen numaradan ajanlık teklifi
İkiz beklerken iki başlı yılan doğdu! 100 binde bir gerçekleşen olay
ETİKETLER
#çin
#köprü
#Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü
#Guizhou
#En Yüksek Köprü
#Beipan Nehri
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.