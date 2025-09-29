Dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı! Golden Gate Köprüsü'nden 9 kat daha yüksek

Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü trafiğe açıldı. Guizhou eyaletinde inşa edilen ve 2 bin 890 metre uzunluğunda olan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü unvanının sahibi oldu.

Beipan Nehri'nin 625 metre üzerinde yükselen köprü, 3 yıllık çalışmanın ardından dün trafiğe açılırken, kanyon üzerindeki yolculuk süresini 2 saatten 2 dakikaya düşürdü.

Guizhou eyalet yetkililerine göre, ana açıklığı bin 420 metre olan proje, dağlık arazide inşa edilmiş dünyanın en uzun açıklığa sahip çelik kafes kirişli asma köprüsü oldu.

Çin'in en az gelişmiş eyaletlerinden biri olan Guizhou’nun dağlık arazisinde yıllar içinde 30 binden fazla köprü inşa edilirken, bunların arasında dünyanın en yüksek üç köprüsü de bulunuyor.

Guizhou eyaleti, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü’nün, ABD’nin San Francisco şehrindeki Golden Gate Köprüsü'nden neredeyse 9 kat daha yüksek olduğu öğrenildi.