Dünyanın gözü suikasta uğrayan Hamas liderlerine çevrildi! İsmail Haniye, Halid Meşal, Mervan İsa, Muhammed Deif, Mahmud Zahar...

31 Temmuz 2024 12:12 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 12:21

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi 'üç maymun devrini bitirdi'! Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay: Öfke ve intikam ABD'ye kadar sıçrayacak

Tarihler 2024 31 Temmuz'u gösterirken dünya Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik yapılan suikastla uyandı.

Tahran'da konakladığı yere yapılan hava saldırısıyla öldürülen Hamas lideri sonrası diğer suikasta uğrayan diğer Hamas liderleri de araştırılmaya başlandı.

Hamas, ilk kez 1987 yılında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının artmasıyla Ahmed Yasin, tarafından İslami Direniş Harekatı olarak kurulan bir parti oldu.

HAMAS'I KİM NEDEN KURDU?

Direnişçi bir yapılan kurulan Hamas'a çeşitli İslamcı düşünceye sahip kişiler liderlik etti.

Adını daha sonra 1990 yıllarında İsrail-Filistin çatışmalarında sıklıkla duyduğumuz Hamas, Filistin'de silahlı savunma direnişini artırdı.

Tarihler 2006 yılını gösterince resmi olarak tanınan Hamas, Gazze Şeridi'ndeki yönetimi kontrol altına aldı.

"Filistin halkını temsil etme" sloganıyla başlatılan Hamas direnişine çeşitli milislerde katıldı. Filistin içindeki gücünü artıran Hamas'a karşı ilk tepki Birleşmiş Milletler'den geldi.

BM, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etme çalışmalarına girse de diğer ülkeler bunu kabul etmedi.

Akabinde 2008,2009,2012 ve 2014 yıllarında İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara yönelik başlattıkları saldırılara karşılık veren Hamas, geniş çaplı en büyük operasyonunu 7 Ekim 2023 yılında yaptı.

Hamas operasyonu askeri kanadı olan El Kassam Tugaylarıyla yaptı. Hamas'ın siyasi ve askeri liderleri oldukça farklıydı. Ancak Hamas için de bu tam bir şifreydi.

İsrail, birçok Hamas liderini suikastla öldürdüğünü açıklasa da aslında listede yer alan bazı isimlere İsrail ulaşamadı.

DÜNYANIN GÖZÜ SUİKASTA UĞRAYAN HAMAS LİDERLERİNE ÇEVRİLDİ!

Tüm bu tarihsel süreçlerde ise Hamas'a çeşitli isimler liderlik yaptı. Hafızalara ise İsmail Haniye, Halid Meşal, Mervan İsa, Muhammed Deif ve Mahmud Zahar gibi isimler kazındı.

MAHMUD ZAHAR

Doktor olan Mahmud Zahar, İsrailli yetkililerin hedef listesinde ilk sıralarda yer aldı. 1988 yılında İsrail hapishanelerinde işkence gören Mahmud Zahar, direnişini kırmadı. Hamas'ın önce gelen liderlerinden biri olan Zahar, 2003 yılında Gazze'deki evine uçakla bomba atıldı. Saldırıda en büyük oğlu öldü. Kendisi ve eşi ağır yaralandı. Ardından El Kassam Tugayı olan ikinci oğlu 2008 yılında İsrail tarafından öldürüldü.

MUHAMMED DEİF

İsrail'in en çok korktuğu isimlerden biri olan Muhammed Deif yapılan tüm suikast girişimlerinden kurtuldu. Hayalet, Üst akış, Dokuz canlı kedi lakaplarıyla bilinen Muhammed Deif, Gazze'deki tünellerin inşasının emrini verdi. Haritaları gizli tutan ve planlarını duyurmayan Deif'in fotoğrafları sürekli silindi. 2002 yılında İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir ayağını gözünü kaybetmesine rağmen yaşadığı iddia ediliyor. Deif'in şuan nerede olduğu bilinmiyor.

MERVAN İSA

Muhammed Deif tarafından yetiştirilen Mervan İsa'nın Hamas lideri olmasına rağmen İsrail, Hamas'la herhangi bir bağlantısını yakalayamadı. İddialara göre; Aksa Tufan Operasyonu' nu başlatan Mervan İsa, İsrail'in sürekli suikastla öldürmeye çalıştığı ancak bir türlü bulamadı.

HALİD MEŞAL

Ürdün'de yaşayan Halid Meşal'e, Mossad ajanları yol ortasında zehirli madde enjekte ettiler. Ancak tedavisi başarılı geçen Hamas lideri ilk kez Gazze Şeridine 2012 yılında gitti. Halk tarafından lider olarak karşılandı.

YAHYA SİNVAR

4 kez tutuklandı hapse girdi ama direnişi bitmedi. Yahya Sinvar, İsrail'in korktuğu liderlerden biri oldu. ABD tarafından bile terörist olarak kayda alınan Sinvar, mücadelesini bırakmadı. Şimdilik nerede olduğu bilinmezse de askeri kanadı yöneten lider olduğu iddia ediliyor.