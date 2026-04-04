Dünyayı tedirgin eden ihtimal istihbarat raporlarına yansıdı! Savaştan sonra da Hürmüz Boğazı açılmayabilir

Dünyanın korktuğu ihtimal ABD istihbarat raporlarına yansıdı. ABD, İsrail, İran savaşının son bulması durumunda da Hürmüz Boğazı'nın açılmama olasılığı raporda yer aldı. Uzmanlar, ortaya çıkan petrol krizinin sadece diplomasi ve uluslararası baskıyla çözülebileceğini düşünüyor.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 11:24

ABD ve İsrail saldırıları karşısında İran'ın gücü 'na dair istihbarat raporlarında yer alan bir olasılık tedirginliği artırdı. Dünya petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tutan İran'ın savaştan sonra da Boğazı açmama ihtimali var. Savaş bitse de kapalı kalabilir.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail saldırıları karşısında İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gücü, dünya petrol sevkiyatının önemli bir kısmını kontrol eden bu stratejik geçidin savaş sonrası da kapalı kalma ihtimali nedeniyle küresel bir tedirginlik yaratmaktadır.
ABD istihbarat raporlarına göre İran'ın en büyük gücü Hürmüz Boğazı'dır.
İran, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Fransız şirketlerine ait gemilerin Boğaz'dan geçişine izin vermektedir ve bu ülkelerin İran'a 2 milyar dolar ödediği öne sürülmüştür.
ABD ve müttefikleri ile diğer Avrupa ülkelerine ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmemektedir.
ABD'nin müttefikleri, küresel ekonominin olumsuz etkilendiğini belirterek diplomasiden yana olduklarını dile getirmekte, Fransa Cumhurbaşkanı askeri çözümün gerçekçi olmadığını ifade etmektedir.
Kırktan fazla ülke temsilcisi siyasi adımları ve olası yaptırımları görüşmek üzere toplanmış olup, askeri müdahale seçeneği çözüm listesinde yer almamaktadır.
TRUMP DİPLOMASİYİ ZOR SOKUYOR

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde açılması konusunda ateşkesin ardından sıkı yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. ABD basınından Wall Street Journal'in haberine göre, Hürmüz Boğazı'nın akıbeti konusunda uluslararası baskı süreci etkili olacak. Fakat ABD Başkanı Donald Turmp'ın tehditleri bu şekilde devam ederse diplomasi süreci de zora girecek.

İRAN'IN EN BÜYÜK GÜCÜ HÜRMÜZ BOĞAZI

ABD istihbarat raporlarında da İran'ın en büyük kozu ve gücünün Hürmüz Boğazı olduğu belirtiliyor. Savaşın ardından kısıtlı geçişlerin mümkün olabileceği fakat bunun da yetersiz kalacağı görüşü hakim.

ABD'NİN MÜTTEFİKLERİNE GEÇİŞ İZNİ YOK

İran şimdilik bazı ülkelerin geçişlerini para ödeyerek yapmasına izin veriyor. Şimdiye kadar Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye ve Fransız şirketlerine bağlı gemiler Boğaz'dan geçmeyi başardı. Bu ülkelerin ise İran'a 2 milyar dolar ödediği öne sürüldü. Fakat ABD ve Asya'daki müttefikleriyle birlikte diğer Avrupa ülkelerine ait gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verilmiyor.

MÜTTEFİKLER DİPLOMASİDEN YANA

ABD'nin müttefikleri ise ciddi sıkıntılar yaşamaya başladılar ve her fırsatta diplomasiden yana olduklarını dile getirdiler. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron boğazı askeri güç kullanarak açmanın gerçekçi olmadığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper İran'ın küresel ekonomiyi rehin aldığını söyledi.

Kırktan fazla ülke temsilcisi siyasi adımları ve olası yaptırımları görüşmek üzere toplandı. Askeri müdahale seçeneği çözüm listesinde yer almıyor.

