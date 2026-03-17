SON DAKİKA!
Ehliyet İçin yıllara meydan okudu! 9 yıllık azim, 139 deneme

Polonya'nın Tarnow kentinde bir sürücü adayı 9 yıllık azmin sonunda 139. denemesinde yazılı ehliyet sınavını geçerek dikkat çekti. Yaklaşık 1800 avro harcayan aday şimdi direksiyon sınavına hazırlanıyor.

’nın güneyindeki Tarnow şehrinde yaşayan bir sürücü adayı, 2017’den bu yana girdiği yazılı ehliyet sınavını geçen hafta 139’uncu denemesinde geçmeyi başardı.

Bu süreçte sınav ücretleri için yaklaşık 1800 avro (yaklaşık 91 bin 800 TL) harcayan adayın sıradaki hedefi ise direksiyon sınavını başarıyla tamamlamak.

Tarnow’daki sınav merkezinin müdürü Pawel Gurgul, yerel basına yaptığı açıklamada, adayın pes etmemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, “Bu kişi denemekten vazgeçmedi. Bu da ehliyetin onun için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Gurgul ayrıca, adayın başlangıçta sınava hazırlık için geliştirilen uygulamanın deneme sürümünü kullandığını, tüm soruları içeren tam versiyona geçtikten sonra performansında belirgin bir artış yaşandığını ve bu sayede sınavı geçtiğini söyledi.

REKOR 17 YIL, 163 DENEME

Tarnow’daki bu olay sıra dışı olsa da ülke genelinde bir rekor değil. Polonya basınında yer alan haberlere göre, Piotrkow kentinde bir başka sürücü adayı yazılı sınavı 17 yıl içinde 163 denemenin ardından geçmeyi başardı.

Öte yandan Tarnow’da farklı bir adayın direksiyon sınavına 58 kez girmesine rağmen henüz başarılı olamadığı da belirtildi. Polonya’da yürürlükte olan mevzuata göre ise sürücü adaylarının yazılı ya da direksiyon sınavına kaç kez girebileceğine dair herhangi bir üst sınır bulunmuyor.

