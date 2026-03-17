İspanya Kralı Felipe’den geçmişle yüzleşme: Çok sayıda istismar yaşandı

İspanya Kralı VI. Felipe, başkent Madrid’de bulunan arkeoloji müzesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin sömürge geçmişine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İspanya’nın eski kolonilerine yönelik bugüne kadar resmi bir özür yayımlamadığına işaret eden Kral, tarihi sürecin ele alınış biçimine değindi.

VI. Felipe, açıklamasında İspanyol sömürge yasalarının teoride koruyucu bir çerçeve sunduğunu ifade ederek, “Ancak uygulamada süreç başlangıçta öngörüldüğü gibi ilerlemedi ve birçok istismar yaşandı. Bugünün değerleriyle baktığımızda, elbette gurur duyulacak bir tablo yok” dedi.

Geçmişten ders çıkarılması gerektiğini vurgulayan Kral, bu değerlendirmenin aşırı ahlakçı bir yaklaşımla değil, daha dengeli ve nesnel bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini belirtti. VI. Felipe, “Tarihi olayları kendi bağlamı içinde, titiz ve objektif bir analizle ele alarak gerekli dersleri çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

MEKSİKA 2019 YILINDA ÖZÜR TALEP ETMİŞTİ

16. ve 18. yüzyıllar arasında İspanya, tarihinin en güçlü dönemini yaşamış ve Orta ile Latin Amerika'nın büyük kısmı da dahil olmak üzere beş kıtaya yayılan dev bir imparatorluk kurmuştu. Bu dönemde, yerli halklar üzerinde zorla çalıştırma, toprakların el konulması ve şiddet gibi uygulamalar yaygın olarak yaşanmıştı.

2019 yılında Meksika'da dönemin Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanyol hükümeti ve merhum Papa Francis'ten, İspanyol fetihleri sırasında işlenen suçlar için Meksika'daki yerli halklardan özür dilemelerini istemişti. İspanya Kralı VI. Felipe ise resmi özür dilemeyi reddetmişti.

Beş yıl sonra, Lopez Obrador'un halefi Claudia Sheinbaum, 2021'deki göreve başlama törenine kralı davet etmeme kararı almıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bu durumu "kabul edilemez" olarak nitelendirilmişti.