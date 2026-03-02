El Mencho'nun cenazesinde güç gösterisi hazırlığı: Şehir tetikte

Kategoriler
Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi
Meksika'da 22 Şubat'ta öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun olduğu düşünülen cenaze töreni için Guadalajara kentinde hazırlıklar sürüyor.
Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, askerler cenaze töreninin düzenleneceği değerlendirilen La Paz cenaze evininin yakınlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.