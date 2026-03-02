El Mencho'nun cenazesinde güç gösterisi hazırlığı: Şehir tetikte

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından çıkan şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Meksika'da 22 Şubat'ta öldürülen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun olduğu düşünülen cenaze töreni için Guadalajara kentinde hazırlıklar sürüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, askerler cenaze töreninin düzenleneceği değerlendirilen La Paz cenaze evininin yakınlarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

