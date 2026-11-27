ABD’nin California eyaletinin güney kıyılarında nadir görülen zehirli deniz yılanları karaya vurdu. Uzmanlarca, zehri kas hasarına, felce ve solunum güçlüğüne neden olabilen yılanlar hakkında uyarıda bulunuldu.

DOKUNMAYIN UYARISI

Bilim insanları, bu canlılar hakkında bölgedeki vatandaşlara dokunmayın uyarısında bulundu. Öte yandan kaplumbağa yumurtalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

DENİZ KAPLUMBAĞALARININ YUVALARI ORADA

ABD’nin California eyaletinin güney kıyılarında zehirli deniz yılanlarının sahile vurması endişeye neden oldu. Nadir görülen ve zehri kas hasarı, felç ile solunum güçlüğü gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen yılanlar nedeniyle uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan bölgede nadir rastlanan deniz kaplumbağalarına ait yuvaların da bulunması bilim insanlarının dikkatini çekti.

SADECE 8 KEZ GÖRÜLDÜ

Söz konusu yılanın Güney California'da bugüne kadar kayıtlara geçen sekizinci örnek olduğu belirtildi. Genellikle saldırgan olmayan bu türün zehrinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi.

Boyları yaklaşık 45 ila 76 santimetre arasında değişen sarı karınlı deniz yılanları, koyu renkli sırtları ve dikkat çekici sarı karın bölgeleri sayesinde kolaylıkla tanınabiliyor

EL NINO KAYNAKLI OLABİLİR

Araştırmacılar, El Niño kaynaklı deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın, bu canlıların normalde yaşadıkları bölgelerin daha kuzeyindeki kıyılara ulaşmasına neden olabileceğini değerlendiriyor. Kasım ayının son günlerinde ABD'nin batı kıyılarında deniz suyu sıcaklığı genellikle 13 ila 18 derece arasında ölçülürken Güney California'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların da bu hareketlilikte etkili olabileceği belirtiliyor.

