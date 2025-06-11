Elon Musk ile Donald Trump çatışması yatışmaya başladı: 'Pişmanım' paylaşımı yaptı

Dünyanın en zenginleri arasındaki tartışma yatışmaya başladı. Elon Musk, ABD lideri Donald Trump hakkında yaptığı bazı paylaşımlardan pişman olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump henüz koltuğa oturmadan önce en büyük destekçisi olan Elon Musk ile geçtiğimiz haftalarda ters düştü. Musk'ın kabineden ayrılmasıyla başlayan gerilim hakaret içerikli mesajlarla devam ederken tansiyon yükseldi. Fakat Musk'tan ikilinin arasında gerilimi azaltacak hamle geldi.

ELON MUSK: PİŞMANIM

Ünlü milyarder Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te yaptığı bir açıklamada pişman olduğunu belirtti. Musk, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hakkında yaptığı bazı paylaşımlarda ''çok ileri gittiğini'' söyledi.

Musk, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump hakkında yaptığım bazı paylaşımlardan pişmanım. Çok ileri gittiler."

https://x.com/elonmusk/status/1932695486684950962

Elon Musk, hangi paylaşımlarından bahsettiğini ise söylemedi. Bu paylaşımın ardından ise New York Post'un haberine göre, Tesla'nın Frankfurt'taki hisseleri yüzde 2,44 yükseldi.

Ünlü milyardere yakın kaynaklar ise öfkesinin yatışmaya başladığını, Trump ile ilişkilerini düzeltmek isteyebileceğine inandıklarını söylediler.

NE OLMUŞTU?

ABD'de geçtiğimiz yıl seçim sürecinde adeta Donald Trump'ın sağ kolu haline gelen dünyanın en zengin insanı Elon Musk resti çekmişti. Trump'ın yeniden koltuğa oturmasıyla kabineye giren Musk Hükümet Verimliliği Departmanı’ndan (DOGE) ayrılmıştı. Trump'ın vergi tasarısıyla başlayan gerginlik her geçen gün bir üst seviyeye taşınmıştı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Elon Musk, Trump'ın tasarılarını 'iğrenç bir rezalet' olarak tanımlamıştı. Trump ise bu tasarı için ''Büyük, güzel tasarı'' olarak tanımlıyordu. Elon Musk'ın 'rezalet' açıklaması üzerine hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Trump, Musk'ın Tesla, SpaceX gibi şirketleriyle iş birliğini kesme tehdidinde bulunmuştu. Amerikalı milyarder, Trump'ın önüne Epstein dosyalarını çıkarmış ve üstü kapalı bir şekilde pedofiliyle suçlamıştı. Musk, bu paylaşımını daha sonra silse de uzun süre sosyal medyada yer alması yetmişti. Musk'ın bir diğer tehdidi ise NASA ile iş birliğini kesebilecek olmasıydı ki bu paylaşım da ortadan kalkmıştı.