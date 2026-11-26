Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, ABD'deki her çocuğa biri şirketten biri de kendisinden olmak üzere 2 SpaceX hissesi vereceğini açıkladı.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika’daki her çocuğa iki adet SpaceX hissesi verilecek, biri şirketten, diğeri ise bizzat benden." ifadelerini kullandı.

https://x.com/elonmusk/status/2125797463047258119

HİSSELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Musk, ''SpaceX'ten gelecek hisse payı gelecek ay transfer edilecek.'' bilgisini verirken ikinci hisse için ise gelecek yıl haziran ayını işaret etti.

ABD'DE 72 MİLYON ÇOCUK VAR

ABD basınına göre, ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk bulunuyor, bu da Musk'ın vaadinin 18,4 milyar dolar değerinde olduğu anlamına geliyor.