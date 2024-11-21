En sinirli ülkeler listesinde sıralama değişti! Türkiye’nin sıralaması şaşırttı

21 Kasım 2024 11:09 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 11:09

Dünya genelinde yapılan araştırmalarda en sinirli ülkeler sıralamasında değişiklik gözlemlendi. 100 ülkede yapılan anket çalışmalarında sıralama değişti. Türkiye'nin en sinirli ülkeler listesindeki yeri merak edildi. İşte detaylar...

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Dünyada yaşanan bölgesel gerilimler, ekonomik kriz ve toplum içinde artan suç oranları vatandaşların hayatını olumsuz etkiliyor. Ayrıca iklim ve çevre faktörleri de ruh sağlığını doğrudan olumsuz yönde tetikliyor. Uzmanlar toplum içinde yaşanan kaoslara, artan suç oranlarına dikkat çekerek yaşam tarzını değiştirme konusunda çeşitli önerilerde bulunuyor.

ÖFKE NÖBETLERİ

Bireyin günlük yaşamında kendi aktivitelerini, görevlerini yapmadaki yeteneğini kısıtlamasında stres​ ve ani sinirlenmeler sebep olabiliyor. Çeşitli olaylara bağlı olarak birçok ülkede bireylerde öfke patlamaları yaşanıyor. Öfke nöbetleri şeklinde de ifade edilebilen sinir krizi, kişinin yapması gereken günlük işlerini geçici olarak ertelemesine yol açar.

DÜNYANIN EN SİNİRLİ ÜLKELERİ

Dünya genelinde 100 ülke arasında yapılan anket çalışmasında sinir, stres ve üzüntü gibi faktörler ele alındı. Yapılan anketler sonucunda Türkiye’nin de konumu merak edildi. Gallup araştırma şirketinin 100 ülkeyi kapsayan Küresel Duygu Raporu'nda ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştı. Çalışmada, her ülkeden 15 yaşından büyük bin kişiye telefonla veya yüz yüze soru yöntemiyle bir önceki gün yaşadıkları duygusal durumları sorulmuştu.

SIRALAMADA TÜRKİYE​ DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en sinirli ülkeleri sıralamasında en son yapılan araştırmada Ermenistan​ lider olurken, Irak 2. sırada, İran 3. sırada, Filistin 4. sırada yer aldı. Sıralamada Fas 5. olurken Türkiye ise 6. olmuştu.

Ancak yapılan yeni araştırmada Türkiye, yüzde 48 ile dünyanın en sinirli ikinci ülkesi olurken; Avrupa'nın ise birincisi oldu. Türkiye'den sinirli dünyadaki tek ülke ise Lübnan seçildi. Üçüncü sırayı ise Ermenistan aldı.