Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

En tehlikeli firariler listesindeydi: Camorra elebaşı lüks otelde yakalandı!

İtalya İçişleri Bakanlığı’nın "en tehlikeli 100 firari" listesinin 4. sırasında yer alan Roberto Mazzarella, Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare’de jandarma baskınıyla ele geçirildi. Cinayet suçlamasıyla Ocak 2025'ten beri aranan 48 yaşındaki mafya liderinin üzerinden servet çıktı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 20:13
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 20:13

'da en tehlikeli firariler listesindeki organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlarından Roberto Mazzarella, Salerno kenti yakınlarındaki lüks bir tatil tesisinde yakalandı.

İtalya'da en tehlikeli firariler listesindeki organize suç örgütü Camorra'nın elebaşlarından Roberto Mazzarella, Salerno kenti yakınlarındaki lüks bir tatil tesisinde yakalandı.
Roberto Mazzarella, İtalya İçişleri Bakanlığı'nın en tehlikeli firariler listesinin 4 numarasında yer alıyordu.
Mazzarella, 28 Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı ve mafya yöntemiyle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla aranıyordu.
Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare'de geceliği 1000 avro olan lüks bir konaklama tesisinde yakalandı.
Operasyonda yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve belgelere el konuldu.
Mazzarella, 15 Aralık 2000'de Antonio Maione'nin öldürülmesinin faili ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.
İtalya basınında çıkan haberlere göre, Napoli ve çevresinde faaliyet gösteren "Camorra" isimli örgütün elebaşlarından Mazzarella'nın, jandarma tarafından Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare'de geceliği 1000 avro olan lüks bir konaklama tesisinde olduğu tespit edildi.

Haberlere göre, 48 yaşındaki Mazzarella, Paskalya tatili dolayısıyla ailesiyle bulunduğu tesiste jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mazzarella'nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.

OCAK 2025'TEN BU YANA KAÇAK DURUMUNDAYDI

Mazzarella, Napoli ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine, mafyavari yöntemlerle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla Napoli Mahkemesi'nin ihtiyati tutuklama emri çıkardığı 28 Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı.

İtalya İçişleri Bakanlığının en tehlikeli firariler listesinin 4 numarasında yer aldığı belirtilen Mazzarella, 15 Aralık 2000'de Napoli'deki bir şarküteride Antonio Maione'nin öldürülmesinin faili ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.

