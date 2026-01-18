Endonezya’da gözlem uçağı düştü! Çok sayıda kayıp var

Asya ülkesi Endonezya'da dün yerel saatle 13.30 sıralarında "ATR 42-500" tipi bir gözlem uçağı, Yogyakarta şehrinden Makassar şehrine gittiği sırada, Güney Sulawesi bölgesinde yer alan Maros şehri yakınlarında hava trafik kontrolüyle iletişimini kaybetti.

Endonezya Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından balıkçılık faaliyetlerinin havadan denetlenmesi amacıyla "Endonezya Hava Ulaştırma" havacılık grubundan kiralanan uçakta 8 mürettebat ve bakanlık çalışanı 3 yolcunun yer aldığı bildirildi.

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin bugün uçağın enkazına ulaştığını ifade etti. Bir yetkili, uçağın enkazının Maros şehri civarında yer alan Bulusaraung Dağı yakınlarında tespit edildiğini kaydetti.

UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILDI

Açıklama kapsamında, "Ekiplerimiz yerel saatle 07.46’da helikopterlerden uçak pencerelerinin enkazını fark etti. 07.49 sıralarında da uçağın gövdesine ait olduğundan şüphelenen büyük parçalar tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Uçağın kuyruğunun dağın yamaçlarında bulunduğu bildirildi. Enkazın yer aldığı dağlık alandaki zorlu arazi koşulları ve bölgede etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmaların Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Güney Sulawesi Arama Kurtarma Ajansı Müdürü Muhammed Arif Anwar, yerel basına yaptığı açıklamada, enkazın tespit edilmesine rağmen kayıp mürettebat ve yolculardan henüz bir haber alınamadığını, kayıp kişilere ulaşmak için bin 200 personelin görevlendirildiğini duyurdu.

Anwar, "Önceliğimiz kazazedelerin bulunması. Bu kişilerin büyük bir kısmını güvenli bir şekilde tahliye edebileceğimizi umuyoruz" dedi.

Balasaraung Dağı’nın ülkenin başkenti Jakarta’ya yaklaşık bin 500 kilometre mesafede olduğu biliniyor.