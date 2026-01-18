Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Endonezya’da gözlem uçağı düştü! Çok sayıda kayıp var

Endonezya'da Yogyakarta'dan Makassar'a giden ATR 42-500 tipi bir gözlem uçağı Güney Sulawesi'de Maros yakınlarında hava trafiğiyle iletişimini kaybetti. Zorlu koşullarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazı bulunurken, mürettebat ve yolculara rastlanılmadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 13:18
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 13:18

Asya ülkesi Endonezya'da dün yerel saatle 13.30 sıralarında "ATR 42-500" tipi bir gözlem uçağı, Yogyakarta şehrinden Makassar şehrine gittiği sırada, Güney Sulawesi bölgesinde yer alan Maros şehri yakınlarında hava trafik kontrolüyle iletişimini kaybetti.

Endonezya Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından balıkçılık faaliyetlerinin havadan denetlenmesi amacıyla "Endonezya Hava Ulaştırma" havacılık grubundan kiralanan uçakta 8 mürettebat ve bakanlık çalışanı 3 yolcunun yer aldığı bildirildi.

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin bugün uçağın enkazına ulaştığını ifade etti. Bir yetkili, uçağın enkazının Maros şehri civarında yer alan Bulusaraung Dağı yakınlarında tespit edildiğini kaydetti.

Endonezya’da gözlem uçağı düştü! Çok sayıda kayıp var

UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILDI

Açıklama kapsamında, "Ekiplerimiz yerel saatle 07.46’da helikopterlerden uçak pencerelerinin enkazını fark etti. 07.49 sıralarında da uçağın gövdesine ait olduğundan şüphelenen büyük parçalar tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

Uçağın kuyruğunun dağın yamaçlarında bulunduğu bildirildi. Enkazın yer aldığı dağlık alandaki zorlu arazi koşulları ve bölgede etkisini sürdüren yoğun sis nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kazanın nedeninin henüz netlik kazanmadığı belirtilirken, olaya ilişkin soruşturmaların Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Endonezya’da gözlem uçağı düştü! Çok sayıda kayıp var

BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV BAŞINDA

Güney Sulawesi Arama Kurtarma Ajansı Müdürü Muhammed Arif Anwar, yerel basına yaptığı açıklamada, enkazın tespit edilmesine rağmen kayıp mürettebat ve yolculardan henüz bir haber alınamadığını, kayıp kişilere ulaşmak için bin 200 personelin görevlendirildiğini duyurdu.

Anwar, "Önceliğimiz kazazedelerin bulunması. Bu kişilerin büyük bir kısmını güvenli bir şekilde tahliye edebileceğimizi umuyoruz" dedi.
Balasaraung Dağı’nın ülkenin başkenti Jakarta’ya yaklaşık bin 500 kilometre mesafede olduğu biliniyor.

Endonezya’da gözlem uçağı düştü! Çok sayıda kayıp var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kolombiya'da uçak kazası! Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez ile birlikte 6 kişi can verdi
Güney Kore tarihinin en ölümcül uçak kazasıydı! Kahreden rapor geldi: Herkes kurtarılabilirdi
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.