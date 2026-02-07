Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang enstitüden istifa etti

Epstein belgelerinde adı 600'den fazla kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang, yönettiği enstitüden istifa etti. Belgelerde adı geçen Lang'ın kızı Caroline Lang da kısa süre önce ortaya çıkan vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle sendika yöneticiliğinden istifa etmişti.

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang enstitüden istifa etti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 23:34
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 23:34

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder ile ilgili paylaşılan belgelerde adı geçen eski Kültür Bakanı Jack Lang, başkanı olduğu Arap Dünyası Enstitüsündeki (IMA) görevinden istifa etti.

Gelişmeyle ilgili Fransa Dışişleri Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakan Jean-Noel Barrot'un, Lang'ın istifasını onayladığı kaydedildi.

EPSTEIN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez geçiyor.

Belgelere göre Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerdi. Epstein ise Lang'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç verdi.

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang enstitüden istifa etti

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular iletmesi dikkati çekti.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri fotoğraf da yer aldı.

Fransa'da farklı partilerden siyasetçiler, Epstein ile daha önce görüştüğü anlaşılan Lang'ın yönettiği IMA'dan istifa etmesini istemişti.

LANG'IN KIZI DA SENDİKADAN İSTİFA ETMİŞTİ

Bağımsız medya kuruluşu Mediapart'ın Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'in 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Epstein belgelerinde adı geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang enstitüden istifa etti

Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Fransa'daki Ulusal Mali Savcılık, Epstein'le iletişimde olduğu ortaya çıkan Lang ve kızı Caroline Lang hakkında dün "ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı " suçundan soruşturma açmıştı.

ETİKETLER
#fransa
#cinsel istismar
#jeffrey epstein
#Para Aklama
#Jack Lang
#Dünya
