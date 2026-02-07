Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Epstein'e benzetilen Kayserili isyan etti! Tarzını değiştirme kararı aldı: 'Yüz ifademi nasıl değiştireceğim?'

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu için yargılanan ve kaldığı hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e benzeyen Kayserili Rıfat Özdemir isyan bayrağını çekti. İnsanların bakışlarından rahatsız olduğunu belirten Özdemir, "Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
07.02.2026
saat ikonu 17:35

Dünyanın gözü kulağı ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kuran pedofili Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarına kilitlendi. ABD Adalet Bakanlığı Epstein soruşturmasına ait belgeleri tek tek yayımlarken, Epstein'e benzerliği ile dikkat çeken Kayserili Rıfat Özdemir isyan etti. Kayseri'de yaşayan 55 yaşındaki Rıfat Özdemir, insanların bu benzerlikten dolayı kendisine oldukça kötü baktığını söyleyerek tarzını değiştirmek istediğini söyledi. Özdemir, insanların olumsuz bakışlarına maruz kalmaktan dolayı üzüldüğünü söyleyerek, "Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım" dedi.

"BENİ O İNSANLARA BENZETMEYİN"

Özdemir, "Vatandaşlar bana önce sert bir imajla bakmaya başladılar. İlk başta beni yeğenim benzetti ve "dayı sen Jeffrey Epstein'e çok benziyorsun' dedi. Epstein'in kim olduğunu ben bilmiyordum. Daha sonra haberlerden baktım ve sosyal medyadan kim olduğunu öğrendim. Ben öyle bir adama benzetilmek istemem. Beni o insanlara benzetmeyin. Ben normal işinde gücünde olan sade bir vatandaşım. Benzerlik olabilir. Benimki şanssız bir olay. Biz de ona benzedik. Hayatımı olumsuz etkiledi. Yolda yürürken insanlar bana sert bir imajla bakıyorlar. Sözel olarak bir şey yok ama bakışları insanı rahatsız ediyor. İnsanlar şaşırmış bir ses tonu ile 'Epstein'e benziyor' diyorlar. Bunu bana dediklerinde canım sıkılıyor. Çünkü hoş bir adam değil. Benzetilmek hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"OLABİLECEK BÜTÜN DEĞİŞİKLİKLERİ YAPACAĞIM"

"Halkımdan rica ediyorum. Lütfen beni Epstein'e benzetmesinler" diyen Rıfat Özdemir, "Bu saatten sonra kendimde olabilecek bütün değişiklikleri yapmayı düşünüyorum ve yapacağım. Saç modelimi değiştireceğim, sakal bırakacağım. Bu durum gündemden düşene kadar biraz uğraşacağız. Ben sakal bırakmayı sevmem ama sakal bırakmayı düşünüyorum. Şimdiye kadar da hiç sakal bırakmadım. Saçlarıma değişik bir tarz vereceğim ve o adama benzemekten uzaklaşmaya çalışacağım. Yüz ifademi nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Yüz kırışıklıklarım falan tamamen birebir benziyor. Küfür eden veya laf atan olmadı ama sert bir imajla bakıyorlar. Bakışlarından ne söylediklerini hissedebiliyorum. Ben Epstein değilim. Kayseri'den böyle kötü adamlar çıkmaz" diye konuştu.

