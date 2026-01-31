Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!

ABD'de Jeffrey Epstein skandalında arşivler tartışılmaya devam ediliyor. 3,5 milyon sayfalık dev arşivde birbirinden çarpıcı detaylar yer aldı. Milyarder Elon Musk'ın 2013'te sorduğu soru ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 00:23
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 00:29

ABD Adalet Bakanlığı, üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınladı. Yeni paylaşılan e-postalardan birinde ünlü milyarder iş insanı Elon Musk’ın 2013 yılında Epstein’e Karayipler’deki adasına ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı.

Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!

3,5 MİLYON SAYFA BELGE YAYINLANDI


ABD Adalet Bakanı Yardımcısı Todd Blanche, bugün Adalet Bakanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek cinsel istismar ve reşit olmayan kız çocuklarının fuhuşa zorlanması gibi suçlamalarla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili yeni yayınlanan belgelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Blanche, Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde Epstein’e ilişkin olarak 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve iki bin video yayınladığını açıkladı.
Blanche, dosyaların yayınlanması sürecinde hukukçular ve uzmanlardan oluşan 500’den fazla profesyonelin gece gündüz çalıştığını söyledi. Adalet Bakanı Yardımcısı, 2 bin video ve 180 bin fotoğrafın Epstein’in yanı sıra çevresindekiler tarafından çekilen ve kaydedilen materyalleri de kapsadığını ifade ederken, paylaşılan dosyalarda kurbanların teşhis edilmesini sağlayacak veriler, tıbbi veriler, çocuk istismarı içeren materyaller ve soruşturmaya zarar verecek materyallerde gidildiğini bildirdi.
Blanche, redaksiyon sürecinde dosyalarda Epstein’in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell haricindeki tüm kadınların yüzlerinin gizlendiğini fakat hiçbir erkeğin yüzünün gizlenmediğini söyledi.

Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!

TRUMP İLE İLGİLİ İDDİAYA YANIT VERDİLER

Blanche, Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarının paylaşılmadan önceki redaksiyonunda bir dönem Epstein ile dostluk ilişkisi olan ABD Başkanı Donald Trump’ın korunması için bir çaba göstermediklerini söyledi. Epstein dosyalarında Trump’a ilişkin tüm belge, fotoğraf ve bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığına ilişkin bir soruya cevap veren Blanche, "Sizleri, şeffaflık yasasına riayet ettiğimiz konusunda sizleri temin etmek isterim. Başkan Trump’ı korumadık. Kimseyi korumadık ve korumuyoruz" dedi.
Blanche, Başkan Trump’ın Epstein dosyaları konusunda şeffaf olunması ve talimatı verdiğini ve bakanlığın da bu talimatı yerine getirdiğini söylerken, ABD Kongresi üyelerinin tümünün dosyaların redakte edilmemiş halini görüntüleyebildiklerini de ifade etti. Blanche, bakanlığın Epstein dosyalarının yayınlanmasındaki gecikmeyi ise Epstein’in istismar ettiği kurbanların korunması için itinalı davranılması olarak açıkladı.

Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!

"MAHREMİYET İHLAL EDİLDİ"

Jeffrey Epstein'in istismar kurbanlarından onlarcasının avukatlığını üstlenmiş olan hukukçu Bradley Edwards, yeni yayınlanan dosyalardaki redaksiyonun yetersizliği nedeniyle çok sayıda cinsel istismar kurbanının mahremiyetlerini ihlal ettiğini savundu. Edwards, bakanlığın Epstein'in kurbanlarının tam listesine sahip olduğunu ve redaksiyonların yetersizliğinin hata eseri olamayacağını ileri sürdü.
ABD Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde Epstein’e ilişkin son paylaşımlara erişim için kullanıcılardan 18 yaş üstünde olduklarını doğrulamalarını talep ediliyor.

EPSTEİN'İ BAĞIŞ ETKİNLİĞİNE ÇAĞIRMIŞLAR

Yeni yayınlanan milyonlarca belge incelenmeye devam ederken, ABD basınında ilk paylaşılan verilerden biri, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in 2015 yılında Jeffrey Epstein’i Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet etmiş olması oldu. Yeni yayınlanan belgeler arasında yer alan bir e-postada Lutnick’in Epstein’in asistanı ile iletişim kurarak Epstein’i dönemin ABD Başkanı adayı olan Hillary Clinton için gerçekleştirilen bir bağış etkinliğine davet ettiği görüldü.

Epstein dosyaları açıldı: Elon Musk'ın 2013'teki sorusu ortaya çıktı!

ELON MUSK'IN SORUSU ORTAYA ÇIKTI: "NE ZAMAN MÜSAİT OLURSUN?"

Yeni paylaşılan başka bir e-postada ise 2013 yılında milyarder iş insanı Elon Musk’ın Epstein’e Karayipler’deki adaya ne zaman gideceklerini sorduğu ortaya çıktı. Daha önceki açıklamalarında Epstein’in sahibi olduğu iki adadan birine gelmesi için yaptığı davetleri reddettiğini ileri süren Musk’ın 13 Aralık 2013 tarihli bir e-postada Epstein’e, "Tatilde İngiltere Virjin Adaları yakınlarında Saint Barthelemy Adası’nda olacağım. Ne zaman müsait olursun?" diye yazdığı görüldü.
Epstein’in ise 2 gün sonra yazdığı cevapta yılbaşında ziyarete uygun olduğunu ifade ederek, "Senin için her zaman yerimiz var" dediği görüldü. Yazışmaların devamında Musk’ın Epstein’e "Ayın 2'sinde adaya ne zaman gidelim?" diye sorduğu ortaya çıktı.

MUSK, TRUMP’I SUÇLAMIŞTI

Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın danışmanlarından biriyken geçtiğimiz yıl Trump ile aralarının açılmasının ardından Trump’ın Epstein dosyalarını yayınlamama sebebinin isminin bu dosyalarda geçmesi olduğu suçlamasında bulunmuştu. Musk, geçtiğimiz Eylül ayında isminin daha önce paylaşılan dosyalarda geçmesinin ardından sosyal medyada yayınladığı açıklamada Epstein’in kendisini adasına davet ettiğini fakat bunu reddettiğini söylemişti.
Cinsel istismar skandalı öncesinde siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür aracılık rolü oynayan iş insanı Epstein, cinsel ilişki amaçlı insan kaçakçılığı ve reşit olmayan kız çocuklarının cinsel istismarı suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde ölü halde bulunmuş ve intihar ettiği öne sürülmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elon Musk’a dev ceza yolda
Davos sahnesi Elon Musk’ta: Her söylediği ayrı tartışılacak
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.