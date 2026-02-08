Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

Milyarder pedofili Jeffrey Epstein'in 2019'da cezaevinde intihar etmesine ilişkin iddialar sürüyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın dosyalarında adı geçen ve çeşitli fotoğrafları bulunan Prens Andrew'un eski kız arkadaşı Lady Victoria Hervey ise Epstein'in öldüğüne inanmadığını söyledi ve iddialarını sıraladı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.02.2026
11:23
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
11:23

dosyalarında boy boy fotoğraflarını bulunan ve prensliği düşürülen Andrew Windsor'un eski kız arkadaşı Lady Victoria Hervey, milyarder Jeffrey Epstein hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

LBC radyosunda Tom Swarbrick'in programına konuk olan Hervey, "Açıkçası Jeffrey Epstein'ın artık öldüğünü bile düşünmüyorum" dedi. Canlı yayındaki açıklamaları sırasında intihar ettiği yönündeki açıklamalara inanmadığını söyleyen Hervey, finansörün İsrail'e kaçtığını ileri sürdü.

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

Lady Hervey, Epstein'ın cezaevinden bir "trip van" aracılığıyla çıkarıldığını ve cesetlerin değiştirildiğini savunan iddialara dikkat çekti. Bu teorinin yıllar önce 4Chan'de, kendisini cezaevi görevlisi olarak tanıtan anonim bir kişi tarafından dile getirildiğini hatırlatan Hervey, Epstein dosyalarının yayımlanmasının ardından bu iddiaların yeniden güç kazandığını savundu.

Hervey, dosyalarda yer alan bir e-postaya atıf yaparak, "Cesetlerin değiştirildiğini gördüğünü söyleyen gardiyanın mutlaka sorgulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

EPSTEIN'İN ÖLÜMÜ

Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York'taki Metropolitan Correctional Center'da, yargılanmayı beklerken hücresinde ölü bulunmuştu. Cezaevi görevlileri, Epstein'i sabah 06.30'da ranzasına asılı halde bulduklarını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı William Barr, olayı "hatalar zinciri" olarak nitelemiş, soruşturma sonrası bazı üst düzey cezaevi yetkilileri görevden alınmıştı.

Epstein dosyalarında adının 23 kez geçtiğini söyleyen Lady Hervey, bunu önemsediklerini açıkça dile getirdi. Hervey, "Güçlüysen ve o çevredeysen, dosyalarda yer almamak hakaret olur. Bu, kimsenin seni ciddiye almadığı anlamına gelir" dedi.

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

İSRAİL'E Mİ ÇALIŞIYORDU?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Netanyahu, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ile Epstein arasındaki ilişkiyi ileri sürdü.

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

Epstein ile Barak arasındaki "alışılmadık derecede yakın ilişkinin" Epstein'in İsrail için çalıştığı anlamına gelmeyeceğini savunan Netanyahu, eski Başbakan Barak'ın 20 yıl önceki seçim yenilgisinin etkisinde kalarak yıllardır "İsrail demokrasisini baltalamak için çalıştığını" iddia etti.

Epstein'e yakın isimden inanılmaz iddialar: Ölmedi! İsrail'de yaşıyor

Netanyahu, Barak'ı İsrail hükümetini baltalamak için faaliyetlerde bulunmakla da suçladı.

İLGİLİ HABERLER
Epstein ile Elon Musk arasında yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Jeffrey Epstein İsrail'e mi çalışıyordu? Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar
ETİKETLER
#pedofili
#jeffrey epstein
#Komplo Teorileri
#Andrew Windsor
#Lady Victoria Hervey
#Dünya
TGRT Haber
