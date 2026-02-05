Epstein'in yeni belgeleri ne anlama geliyor? Şamil Tayyar asıl amacı açıkladı, Cem Küçük FETÖ benzetmesi yaptı

Dünya, kirli ilişkilerinin tespit edilmesiyle yargılanırken hücresinden ölü bulunan Jeffrey Epstein'in kurduğu çocuklara istismar ve fuhuş şebekesiyle ilgili ağda ortaya çıkan 3 milyonu aşkın belgelerle bir kez daha sarsıldı.

"EPSTEIN'IN MOSSAD'LA BAĞI VAR"

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Şamil Tayyar, şebekenin kirli işlerini yürüttüğü ada hakkında "Gitmeyen kalmamış." diyen Tayyar, yüz kızartıcı ve insanlık dışı faaliyetleri olan yapı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Daha çok bir şantaj çetesinin ağı ve kayıtlar alınıyor. Bana çok masum gelmedi. Bu şahsın Mossad'la bağına ilişkin çok ciddi karineler çıktı. Çok sayıda milyarderin sermayesini yönetiyor.

"ABD SİSTEMİNİ ŞANTAJLA REHİN ALMAYA ÇALIŞAN ŞEBEKE"

Mossad üzerinden ABD sistemini yeri geldiğinde şantaj yoluyla rehin almaya çalışan bir uluslararası şebekeyle karşı karşıyayız. Bunun içinde ağırlıklı olarak Yahudi kökenli isimler var. Ama Trump ve Obama gibi Hristiyan isimleri de dahil etmeye çalışarak ağı genişletmeye çalışmışlar.

"AMAÇLARI İÇİN ÖLDÜRMEYİ DE MUBAH GÖRÜYORLAR"

Hedeflerine ulaşmak için öldürmeye varıncaya kadar her türlü kötülüğü mubah olarak gören bir anlayışın da burada egemen olduğunu görüyoruz. Rusya başta olmak üzere birçok ülkede rejimleri değiştirmek için harekete geçtiklerini görüyoruz.

"TÜRKİYE'YLE İLGİLİ KAYGILANDIRAN VE MUTLU EDEN YORUMLAR VAR"

Türkiye'yle ilgili de bir yanıyla kaygılandıran bir yanıyla da mutlu eden yorumlar var. Cumhurbaşkanı'mızın İsrail'le ilgili tutumunu tehdit olarak gören bir yaklaşım. Batı medeniyetinin kirli ve kanlı yüzünü bu vesileyle görmüş olduk."

CEM KÜÇÜK: FETÖ'YE BENZETİYORUM

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de Epstein'in kurduğu yapıyı FETÖ'ye benzettiğini söyleyerek yapının kirli faaliyetlerinde pedofilinin olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile herkesin ilişkisi vardı değil mi? FETÖ ile görüşmek anormal bir durum muydu? Bu da öyle. Clinton ile görüşeceksin, görüşemiyorsun, bu sana randevu alıyor. Bu çok ortada adam.

ABD ve İngiltere'nin aklı başında hiçbir gazetecisi bu konuya girmedi. Bu iş komplo teorisyenlerine kaldı."