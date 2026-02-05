Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
 Nalan Güler Güven

Epstein ve FETÖ elebaşının avukatları ortak çıktı!

Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında kamuoyuyla paylaşılan yeni belgeler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'deki avukatı Reid Weingarten'ın aynı zamanda Epstein’i de temsil ettiğini ortaya koydu. Temmuz 2019 tarihli resmi mektup, Weingarten’ın Epstein için Adalet Bakanlığı ile pazarlık yürüttüğü belgelerle ortaya çıktı.

Epstein ve FETÖ elebaşının avukatları ortak çıktı!
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 00:12

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında yeni detaylar dikkati çekiyor.

FETÖ ELEBAŞININ AVUKATI EPSTEIN'İN DE AVUKATI ÇIKTI

Belgeler arasında yer alan Weingarten imzalı Temmuz 2019 tarihli mektupta, Weingarten'ın hukuk şirketinin Epstein'i temsil ettiği görülüyor.

Mektup, "Yukarıda belirtilen konuda 'i temsil ediyoruz. Aşağıdaki belgelerin korunması ve ibrazını talep etmek için bu mektubu yazıyoruz." ifadesiyle başlıyor ve altında bu taleplerin ne olduğuna ilişkin detaylı bilgi yer alıyor.

Mektubun sonunda da "Hükümetin yukarıdaki talepleri yerine getirip getirmeyeceğini bize bildiriniz, böylece Bay Epstein, yargı müdahalesine başvurmanın gerekli olup olmadığını belirleyebilir. Yukarıdaki taleplerin herhangi birini, uygun olduğunda sizinle görüşmeye hazırız. Davanın ilerleyişine göre daha fazla bilgi ve ek ayrıntılar talep etme hakkımızı saklı tutarız." ifadesinin geçtiği görülüyor.

Epstein ve FETÖ elebaşının avukatları ortak çıktı!

FETÖ ELEBAŞININ DARBE GİRİŞİMİYLE İLGİLİ BAĞLANTISI OLDUĞUNU REDDETMİŞTİ

Gülen'in ABD'deki avukatlığını yapan Weingarten, müvekkilinin darbe girişimiyle bağlantısı olduğu iddialarını reddetmişti.

Weingarten, Gülen'in güvenliğinden endişe duyduklarını belirterek, bu konuda ABD'li yetkililerden yardım isteyip istemeyeceklerini tartıştıklarını söylemişti.

Weingarten'ın ABD'de Gülen'in avukatlığı yaptığı biliniyor.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

