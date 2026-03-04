Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
 Berkay Alptekin

Erbil’de havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var

ABD askerlerinin bulunduğu Erbil Havalimanı İHA saldırısına uğradı. hava savunma sistemleri İHA'ları etkisiz hale getirirken, saldırı sonrası Erbil Valisi Ümit Hoşnav, şehirlerine 100den fazla İHA ve füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Erbil’de havalimanına İHA'lı saldırı! Yaralılar var
04.03.2026
04.03.2026
saat ikonu 22:13

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında bölgede gerilim devam ediyor. ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu Erbil Uluslararası Havalimanı insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.

Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan İHA'ların havalimanındaki hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İmha edilen İHA’lardan birine ait enkazın kentin merkezindeki sivil yerleşim alanına düştüğü, olayda iki kişinin yaralandığı ve çevredeki bazı evler ile araçlarda maddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

ERBİL, 100'DEN FAZLA İHA VE FÜZEYE MARUZ KALDI

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, İran’a yönelik saldırıların başlamasından bu yana Erbil’in 100’den fazla İHA ve füze saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Çatışmaların başlangıcından bu yana Erbil; Harir Askeri Üssü, Erbil Uluslararası Havalimanı, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu ve İranlı muhalif Kürt grupların karargahlarını hedef alan yoğun saldırıların merkezinde yer alıyor.

ETİKETLER
#iha saldırısı
#Bölgesel Çatışma
#Abd Askerleri
#Erbil Saldırısı
#İran Gerilimi
#Dünya
