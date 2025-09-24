Erdoğan ile Trump'ın yan yana olduğu Gazze toplantısında ne konuşuldu? Müslüman liderlerden ortak açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır'ı temsilen devlet veya hükümet başkanlarının katıldığı Gazze konulu toplantıyla ilgili Müslüman liderlerden ortak bir açıklama geldi.

İŞTE GAZZE ZİRVESİNİN SONUÇ BİLDİRGESİ

Liderlerin açıklamasında Gazze’de zorla yerinden edilmeye karşı ortak tutum vurgulunırken savaşın sona erdirilmesi talep edildi.

Liderlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri ile sekiz Arap devleti ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletin liderlerinin katıldığı çok taraflı bir zirve, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası marjında, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenmiştir.

Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Başkan Trump ile Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ev sahipliği yapmış, toplantıya ayrıca Ürdün Haşimi Krallığı Kralı II. Abdullah bin Hüseyin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Mısır Arap Cumhuriyeti Başbakanı Mustafa Kemal Madbouly, Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud katılmışlardır. Toplantıda, Arap/İİT devletlerinin liderleri, bu önemli toplantıyı düzenlediği için Başkan Trump’a teşekkürlerini sunmuşlardır.

Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz durum, insani felaket ve yüksek can kayıpları, bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. Zorla yerinden edilmenin reddedilmesi ve ayrılanların geri dönmesine izin verilmesi gerektiği yönündeki ortak tutum yinelenmiştir.

"SAVAŞ SONA ERMELİ, ACİL ATEŞKES YAPILMALI"

Liderler, savaşı sona erdirme ve acilen bir ateşkese ulaşma gereğini vurgulamış; bunun hem rehinelerin serbest bırakılması hem de yeterli insani yardımın girişini sağlaması gerektiğini, bunun da adil ve kalıcı barışa giden ilk adım olduğunu belirtmişlerdir.

"BATI ŞERİA VE KUDÜS'TEKİ KUTSAL MEKANLARDA İSTİKRAR KORUNMALI"

Ayrıca, Başkan Trump ile iş birliği yapma taahhütlerini yinelemiş; savaşı sona erdirmek ve adil ve kalıcı bir barışın kapılarını açmak için onun liderliğinin önemini vurgulamışlardır. İstikrarın sağlanması için bir planın ayrıntılarının çalışılması gerektiğinin altı çizilmiş; Batı Şeria ve Kudüs’teki kutsal mekânlarda istikrarın korunması gerektiği belirtilmiştir.

"FİLİSTİN'İN REFORM ÇABALARI DESTEKLENDİ"

Filistin Yönetimi’nin reform çabaları desteklenmiştir. Katılımcılar, Gazze’de yeniden inşa için Arap ve İİT planına dayalı kapsamlı bir planın yanı sıra güvenlik düzenlemelerinin de gerekli olduğunu, uluslararası yardımlarla Filistin liderliğini desteklemek gerektiğini vurgulamış ve Filistinlilerin Gazze’de hayatlarını yeniden inşa etmelerini sağlamak için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmuşlardır. Ayrıca, bu toplantının barış ve bölgesel iş birliğine giden doğru yolda bir sürecin başlangıcı olmasını sağlamak için ivmenin korunmasının önemine dikkat çekilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Kendi davetiyle yapılan Gazze konulu toplantının başında ABD Başkanı Trump kısa bir açıklama yaparak "Bu çok önemli bir toplantı olacak. Orta Doğu'nun büyük liderleriyle önemli bir toplantı olacak. Gazze'deki savaşı sona erdirmek istiyoruz, sona erdireceğiz. Belki de şu anda sona erdirebiliriz." demişti.

Trump ayrıca "Burada, esirlerin geri dönmesinin ve savaşın sona erdirilmesinin mümkün olup olmayacağını konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump ayrıca toplantıdan sonra İsrail Başbakanı Netanyahu dahil bölgedeki diğer liderlerle de görüşeceğini belirterek "Bu durum çok uzun sürdü ve biz bunun sona ermesini istiyoruz. Esirleri de geri almak istiyoruz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşme sonrası "Ben sonuç bildirgesinin önemli olacağını düşünüyorum. Çok verimli bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum." açıklamasında bulunmuştu.