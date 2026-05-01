Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

Hong Kong'da düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde rekor bir satış gerçekleşti. 39 yıl önce üretilen Cartier Crash'in sürrealist tasarımlı saati 2 milyon dolara satıldı. O yıl bu saatten sadece 3 tane üretildi.
Zamanla saat çeşitli efsanelere konu oldu. Tasarımın bir Dalí tablosuna veya gerçek bir araba kazasına bağlandığına dair efsaneler türedi. Radikal tasarım, Jean-Jacques Cartier ve tasarımcı Rupert Emmerson'ın mevcut Maxi Oval'i alıp sıkıştırıp bükerek tamamen gerçeküstü bir şeye dönüştürmesiyle ortaya çıktı.
Saati son yıllarda Timothée Chalamet ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler de tercih etti.
Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat şimdiye kadar müzayedede satılan en değerli Cartier kol saati ünvanını aldı.
Klasik saat formunun dışına çıkan, “kusursuz simetri” fikrini reddeden bu saat tasarımıyla gün geçtikçe daha değerli hale geldi.