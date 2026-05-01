Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

Hong Kong'da akılalmaz bir satış gerçekleşti. Cartier Crash 'sürrealist' tasarımlı saati Sotheby’s müzayedesinde rekor fiyata satıldı. Saatin tasarımı hakkında çeşitli efsaneler var.

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:29

Hong Kong'da düzenlenen Sotheby’s müzayedesinde rekor bir satış gerçekleşti. 39 yıl önce üretilen Cartier Crash'in sürrealist tasarımlı saati 2 milyon dolara satıldı. O yıl bu saatten sadece 3 tane üretildi.

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

HABERİN ÖZETİ

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

Hong Kong'daki Sotheby’s müzayedesinde, 39 yıl önce üretilen sürrealist tasarımlı Cartier Crash saati 2 milyon dolara satılarak rekor kırdı.
Bu saatten o yıl sadece 3 tane üretildi.
Saatin tasarımı, Jean-Jacques Cartier ve Rupert Emmerson'ın mevcut Maxi Oval'i sıkıştırıp bükmesiyle ortaya çıktı.
Saati Timothée Chalamet ve Kim Kardashian gibi ünlüler de tercih etti.
Erimiş ve deforme edilmiş bu saat, müzayedede satılan en değerli Cartier kol saati oldu.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

SAAT HAKKINDAKİ EFSANELER

Zamanla saat çeşitli efsanelere konu oldu. Tasarımın bir Dalí tablosuna veya gerçek bir araba kazasına bağlandığına dair efsaneler türedi. Radikal tasarım, Jean-Jacques Cartier ve tasarımcı Rupert Emmerson'ın mevcut Maxi Oval'i alıp sıkıştırıp bükerek tamamen gerçeküstü bir şeye dönüştürmesiyle ortaya çıktı.

Saati son yıllarda Timothée Chalamet ve Kim Kardashian gibi ünlü isimler de tercih etti.

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat rekor fiyata satıldı! Hakkında çeşitli efsaneler var

MÜZAYEDEDE SATILAN EN DEĞERLİ SAAT

Erimiş, kasıtlı olarak deforme edilmiş bu saat şimdiye kadar müzayedede satılan en değerli Cartier kol saati ünvanını aldı.

Klasik saat formunun dışına çıkan, “kusursuz simetri” fikrini reddeden bu saat tasarımıyla gün geçtikçe daha değerli hale geldi.

ETİKETLER
#Sotheby's
#Cartier Crash
#Müzayede Rekoru
#Sürrealist Tasarım
#Değerli Saat
#Dünya
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
