Editor
 | Berkay Alptekin

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’a kilisede saldırı girişimi! İki kişi gözaltında

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Paskalya öncesi bir ayin sırasında iki kişinin saldırı girişimine uğradı. Güvenlik güçleri saldırganları etkisiz hale getirerek iki kişiyi gözaltına aldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.03.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
29.03.2026
saat ikonu 15:48

Başbakanı ’ın katıldığı ayin sırasında saldırı girişimi yaşandığı, iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay, ’daki Aziz Anna Kilisesi’nde(St. Anna) düzenlenen, Paskalya öncesi kutlanan Tsakhkazard (Palmiye Pazarı) ayini sırasında meydana geldi.

Ayin sonrası kiliseden ayrılan Paşinyan’a bir kişinin yaklaşmaya çalıştığı, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle bunun engellendiği aktarıldı. Bu esnada başka bir kişinin de fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu ancak korumalar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

PAŞİNYAN'DAN SAKİNLİK ÇAĞRISI

Ermenistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Narek Sarkisyan, olayla bağlantılı iki kişinin “holiganlık” ve kamu görevlisinin görevini engelleme suçlamalarıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Müdahale sırasında bazı vatandaşların tepki göstermesiyle kısa süreli gerginlik yaşanırken, Paşinyan’ın çevresindekilere sakin olmaları çağrısı yaptığı ifade edildi.

Paşinyan’ın daha önce de Karabağ meselesi nedeniyle kamuya açık bir alanda bir vatandaşla tartışma yaşadığı hatırlatıldı.

