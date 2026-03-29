İngiltere’de dehşet! Aracıyla yayaları biçti

İngiltere'nin Derby kentinde bir araç şehir merkezinde birçok yaya çarptı. Derbyshire Polisi, olayın yerel saatle 21.30 sıralarında Derby kentinin en işlek noktalarından Friar Gate Caddesi’nde meydana geldiğini açıkladı.

Bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 7 kişinin ciddi ancak hayati tehlike oluşturmayacak şekilde yaralandığı belirtilirken, sosyal medyada yer alan ölü olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, caddenin uzun süre trafiğe kapalı kalmasının beklendiği ve vatandaşlara bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE GÖZALTINA ALINDI

Ülke basınına göre polis, olay sonrası siyah bir aracı kısa sürede durdurarak sürücüyü gözaltına aldı. Hindistan asıllı ve 30’lu yaşlarında olduğu belirtilen şüphelinin “cinayete teşebbüs” ve çeşitli ağır yaralama suçlamalarıyla gözaltında tutulduğu aktarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Royal Derby Hospital ile Queen's Medical Centre’a sevk edildi.

Yetkililer, olayın ardından kamu güvenliği açısından devam eden bir risk bulunmadığını bildirirken, görgü tanıklarına polisle iletişime geçmeleri çağrısı yaptı. Shabana Mahmood’nun da olay hakkında bilgilendirildiği ve gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.