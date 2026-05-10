Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ itirafı: Bizim değildi zaten!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'ın kendi toprakları olmadığını bağıra bağıra itiraf etti. Paşinyan'ın bu sözleri gündeme damga vurdu.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 12:51

Başbakanı , 'ın bölgesinin Ermenistan'la birleşme hareketini "ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi. Savaştan yıllar sonra çarpıcı açıklamalar yapan Paşinyan adeta itirafta bulundu.

Ermeni medyasında yayınlanan bir videoda Paşinyan, Karabağ'ın Ermeni olmadığını savundu. Seçim kampanyası için ziyaretler gerçekleştiren Paşinyan, Syunik ilinde Karabağ itirafını yaptı.

''KARABAĞ BİZİM DEĞİLDİ!''

''Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı," diyen Paşinyan "Onu bizim yapan neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi, bizim değildi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak on yıllarca ağırlıklı olarak etnik Ermeniler tarafından iskan edilen Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki Güney Kafkas ülkesi arasında uzun süredir devam eden bir çatışmanın merkezindeydi.

Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğunun göçüne yol açan bir askeri operasyonun ardından 2023'te bölge üzerindeki kontrolünü tamamen yeniden kazandı.

