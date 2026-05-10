Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Karabağ itirafı: Bizim değildi zaten!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinin Ermenistan'la birleşme hareketini "ölümcül bir hata" olarak nitelendirdi. Savaştan yıllar sonra çarpıcı açıklamalar yapan Paşinyan adeta itirafta bulundu.

Ermeni medyasında yayınlanan bir videoda Paşinyan, Karabağ'ın Ermeni olmadığını savundu. Seçim kampanyası için ziyaretler gerçekleştiren Paşinyan, Syunik ilinde Karabağ itirafını yaptı.

''KARABAĞ BİZİM DEĞİLDİ!''

''Karabağ hareketi bizim için ölümcül bir hataydı," diyen Paşinyan "Onu bizim yapan neydi? Bana açıklayın, onu bizim yapan neydi? Orada okullar, anaokulları, fabrikalar kurduk, orada yaşadık, ama temelde nasıl bizim oldu? Bizim değildi, bizim değildi." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uluslararası alanda Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınan ancak on yıllarca ağırlıklı olarak etnik Ermeniler tarafından iskan edilen Karabağ, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından iki Güney Kafkas ülkesi arasında uzun süredir devam eden bir çatışmanın merkezindeydi.

Azerbaycan, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun büyük çoğunluğunun göçüne yol açan bir askeri operasyonun ardından 2023'te bölge üzerindeki kontrolünü tamamen yeniden kazandı.