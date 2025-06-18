Ermenistan lideri Paşinyan, Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan gazetecilere yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran Cuma günü Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Simonyan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti. Simonyan, "(Görüşmede) Bölgesel tüm konular ele alınacak. Bu tarihi bir ziyaret. Çünkü bu, bir Ermeni liderin bu düzeydeki ilk ziyareti olacak" dedi.

DİPLOMATİK İLİŞKİ YOK

Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişki bulunmuyor. İki ülke sınırları 1993'ten beri kapalı. Erivan ve Ankara, 2022'den beri üçüncü ülke vatandaşlarına sınırı açmak ve ikili ilişkileri normalleştirmek için özel temsilciler düzeyinde görüşmeler yürütüyor. İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti. İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.