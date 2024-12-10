Esad rejiminin işkence merkeziydi... Sednaya Hapishanesi'nde çalışmalar tamamlandı

10 Aralık 2024 15:45 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 15:46

Suriye'de Beşar Esad rejiminin işkenceleriyle tanınan Sednaya Hapishanesi'ndeki devrimin ardından muhalifler tarafından boşaltıldı. Daha fazla gizli alan bulunamadığı için arama çalışmalarının durduğu bildirildi.

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Suriye'de Beşar Esad​'ın rejim muhaliflerini tuttuğu "işkence merkezi" olarak nitelendirilen Sednaya Hapishanesi'ndeki mahkumlar, başkent Şam​'da 8 Aralık'ta kontrol sağlayan muhalifler tarafından serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan önemli isimler arasında, 1980'lerde Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Hama kentini bombalama emrine karşı gelen ve 43 yıldır hapiste olan pilot Raghid el-Tatari ve 2009 yılında yolsuzluk nedeniyle hükümeti eleştiren bir yazı yazdığı için 19 yaşındayken tutuklanan Tal el-Maluhi de yer aldı.

GİZLİ YERALTI HÜCRELERİ ARANDI

Özgürlüğüne kavuşan çok sayıda tutuklu aileleriyle yeniden bir araya gelirken, hapishanede gizli yeraltı hücreleri olduğu iddiasıyla başlatılan arama çalışmaları devam etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDU

Sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler'den yapılan açıklamada, uzman ekiplerin hapishanenin tüm bölümlerini detaylı bir şekilde aradığı ancak keşfedilmemiş gizli hücreler olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamadığı ifade edildi. Arama çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise hapishanede işkence sonucu öldürülen 15 sivilin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

41 YIL SONRA ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Esad rejiminin esaretinden yıllar sonra kurtulan mahkumlar ise büyük şok yaşıyor. 1983'ten beri hapishanede tutulan bir Ürdünlü 41 yıl sonra özgürlüğüne kavuşurken, psikolojik durumunun iyi olmadığı görüldü.