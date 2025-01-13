Esad rejiminin 'narko-devlet' olduğunun kanıtı: Askeri üs zehir yuvası çıktı! Tonlarca uyuşturucu dünyaya böyle yayılıyordu

13 Ocak 2025 10:52 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:53

Suriye'de Beşar Esad rejiminin 'Narko-devlet' olduğu, en büyük uyuşturucu deposunun ortaya çıkmasıyla kanıtlandı. Beşar Esad'ın kardeşine ait karargahtaki depodan Antep fıstığı kolilerine koyulmuş yüksek bağımlılık yapan 'opioid' içerikli yüzlerce ilaç kutusu, ayakkabı kutularına yerleştirilen çuvallar dolusu captagon çıktı. Karargahta Beşar ve kardeşi Mahir Esad'ın fotoğrafları bulunuyordu.

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

Beşar Esad'ın eşi Esma Esad için ajanlık iddiası! Belgeleri sızdırdılar hangi ülke için çalıştığı ortaya çıktı

Suriye​'de devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad' bağlı 4. Tümen'e ait bir karargahın bir askeri üs yerine uyuşturucuların hazırlandığı bir depo olduğu ortaya çıktı. Birleşik Krallık hükümetinin tahminlerine göre, captagon isimli uyuşturucunun küresel üretiminin yüzde 80'inden Esad rejimi sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esad ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

DUVARLARDAKİ YAZILAR

Askeri üssün, uyuşturucu​ imalathanesi ve deposu olarak kullanılmasının ortaya çıkmasıyla Esad rejiminin 'Narko-devlet' kurduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Karargah olarak kullanıldığı iddia edilen zehir yuvasında Beşar ve kardeşi Mahir Esad'ın fotoğrafları bulunuyordu. Duvarlarda ise "Kanımız, canımız sana feda olsun Beşar", "Hepimiz Esad'ız'' yazıyordu.

SİVİL ARAÇLARI ÇALIP SEVKİYATTA KULLANDILAR

Sözde askeri üssün çevresinde ise sivil plakalı araçlar bulunuyor. Suriye halkı, bu araçların gasbedilen sivillerin araçları olduğunu ve uyuşturucu nakliyesinde kullanıldığını anlattı. Konteynerlerde ise Antep fıstığı kolisinin içine depolanmış yeşil reçeteye tabi yüksek bağımlılık yapan "opioid" içerikli yüzlerce ilaç kutuları yer alıyordu.

AYAKKABI TABANLARINA SAKLI ZEHİRLER

Hangarlarda ise çok sayıda ayakkabı kutusu vardı. Çuvallar dolusu captagonun nakliye için ayakkabı tabanlarına yerleştirildiği belirtiliyor. Etrafta aynı şekilde uyuşturucu nakliyesinde kullanılmak üzere yatak şiltelerinin dizildiği görülüyor.

Uyuşturucunun kaçırılması için farklı ürünler de bulunuyordu. Mermer bloklar, seramik plakalar, portatif merdiven, araba kapılarına da uyuşturucu saklandığı düşünülüyor. Konteynerlerin içinde ise uyuşturucu üretiminde kullanılan hammaddeler vardı. Irak'tan gelen Şii milislere ait bir arma hala bu konteynerin önünde duruyor.

Üçüncü bir depoda ise esrar, captagon gibi uyuşturucu maddeler paketlenmiş halde raflarda dizili bekliyor. Uyuşturucunun kokusu depoya girince yoğun bir şekilde hissediliyor. Köpükten yapılmış sörf tahtası, aralarına boşluk bırakılmış kapılar, ahşap sunta bloklar, sanayi tipi havalandırma aletleri gibi askeri üste bulunmayacak çok sayıda ürünün burada uyuşturucuyu nakliye sürecinde gizlemek amacıyla kullanıldığı anlaşılıyor.

KONTROL NOKTALARINDAN SERBESTÇE GEÇİYORLARDI

Suriye'deki geçici hükümetin Savunma Bakanlığına bağlı çalışan sorumlu bekçisi İsmail Zeytun, "Burası 4. Tümen'deki depolardan biri. Burada paketlenen haplar ve esrar komşu ülkelere ihraç edilirdi." dedi.

Depoda ham madde, captagon ve esrar gibi uyuşturucu maddelerin bulunduğunu kaydeden Zeytun, "4. Tümen karargahında, depoların yanı sıra imalathaneler de var. Buradaki depo bir paketleme merkezi. Ahşap, ayakkabı, mermer taşı ve elektrikli eşyalar gibi birçok ürünle komşu ülkelere uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyordu." ifadesini kullandı.

Depolarda üzerinde "4. Tümen" yazılı, iki yıldızlı Suriye bayrağının bulunduğu peçete kutularını gösteren Zeytuni, "Bu peçete kutuları büyük nakliye tırlarının ön kısmına yerleştirilirdi, böylece araçlar Suriye içindeki kontrol noktalarında serbestçe geçerek sınır bölgesine ulaşırdı." dedi.

ESAD REJİMİ ZEHİRDEN MİLYARLAR ELDE ETTİ

Rejim uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde ediyordu. Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti. Beşar Esad​'ın kardeşi Mahir Esad'ın başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkelerine ve dünyaya sevk etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, uyuşturucu hap sevkiyatlarının ana çıkış bölgelerinin Suriye ve Lübnan olduğu, Körfez Arap ülkelerine bu sevkiyatların ya doğrudan kara veya deniz yoluyla ya da diğer bölgeler üzerinden dolaylı ulaştığı bildirilmişti.