Eşini ve 2 çocuğunu katledip, kendini öldürdü! Almanya'da aile katliamı

Almanya'daki aile katliamı ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Bavyera eyaletinde bağlı Bamberg şehrinde yaşayan ailenin evde cansız bedenleri bulundu.

Strullendorf kasabasındaki dairesinde oturan kiracılarına ulaşamayan ve endişelenen ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayda, eve giden polis, kapısını kırarak girdiği dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri ile karşılaştı.

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Bamberg Savcılığı'nın ve polisin ilk tespitlerine göre; 52 yaşındaki Alman babanın, önce 49 yaşındaki eşini sonra da 14 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Olaya başka bir kişinin karıştığına dair delil bulunmadığını ve aile babasının silahının ruhsatlı olduğunu belirten Bamberg Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.