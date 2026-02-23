Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Eşini ve 2 çocuğunu katledip, kendini öldürdü! Almanya'da aile katliamı

Almanya'nın Bavyera eyaletine bağlı Bamberg şehrinde bulunan Strullendorf kasabasında aile faciası yaşandı. Alman bir baba, eşini ve çocuklarını öldürüp, intihar etti.

Eşini ve 2 çocuğunu katledip, kendini öldürdü! Almanya'da aile katliamı
'daki ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Bavyera eyaletinde bağlı Bamberg şehrinde yaşayan ailenin evde cansız bedenleri bulundu.

Strullendorf kasabasındaki dairesinde oturan kiracılarına ulaşamayan ve endişelenen ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıkan olayda, eve giden polis, kapısını kırarak girdiği dairede 4 kişilik ailenin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Eşini ve 2 çocuğunu katledip, kendini öldürdü! Almanya'da aile katliamı

EŞİNİ VE 2 ÇOCUĞUNU KATLETTİ

Bamberg Savcılığı'nın ve polisin ilk tespitlerine göre; 52 yaşındaki Alman babanın, önce 49 yaşındaki eşini sonra da 14 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu öldürdükten sonra etti. Olaya başka bir kişinin karıştığına dair delil bulunmadığını ve aile babasının silahının ruhsatlı olduğunu belirten Bamberg Savcılığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ETİKETLER
#Almanya
#cinayet
#intihar
#aile katliamı
#Polis Soruşturma
#Almanya Aile Katliamı
#Bamberg Cinayet
#Ev Sahibi Ihbarı
#Dünya
