Eşinin talebini reddetti, ısrarcı olunca cinsel organını kesti

İtalya'nın Campania bölgesinde ilginç bir 'cinayete teşebbüs' olayı yaşandı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre, 41 yaşındaki bir erkek, daha büyük bir eve taşınmak istediğini, ilk eşinin de yanlarına taşınmasını istedi. Karısı buna karşı çıkınca ise ısrarcı oldu.
Eşinin ısrarı üzerine kadın, bir öğle vakti uykuya yatan adamın cinsel organını kesti. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasına saldırdı. Ağır yaralanan adam can havliyle balkına çıktı ve yardım istedi.
O esnada yoldan geçen iki kadın, adamı fark etti ve eve girerek ilk müdahaleyi yaptı.
Hastanede tedavi altına alınan adamın aldığı yaranın 'geri döndürülemez' olduğu açıklandı. Olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Yetkililer, kadının 'cinayete teşebbüs' suçundan yargılanacağını duyurdu.
Ayrıca olay öncesinde adamın yemeklerine herhangi bir uyuşturucu madde katılıp katılmadığı da araştırılıyor.