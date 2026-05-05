İtalya'nın Campania bölgesinde ilginç bir 'cinayete teşebbüs' olayı yaşandı. İtalyan gazetesi Corriere della Sera'nın haberine göre, 41 yaşındaki bir erkek, daha büyük bir eve taşınmak istediğini, ilk eşinin de yanlarına taşınmasını istedi. Karısı buna karşı çıkınca ise ısrarcı oldu.

HABERİN ÖZETİ Eşinin talebini reddetti, ısrarcı olunca cinsel organını kesti İtalya'nın Campania bölgesinde, daha büyük bir eve taşınma isteğini reddettiği için eşinin cinsel organını kesen bir erkek, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki bir erkek, eşini daha büyük bir eve taşınmaya ikna edemeyince tartışma yaşandı. Eşi, uyuyan erkeğin cinsel organını mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Ağır yaralanan adam, balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis, kadını gözaltına aldı ve 'cinayete teşebbüs' suçundan yargılanacağını duyurdu. Adamın aldığı yaranın 'geri döndürülemez' olduğu açıklandı. Olay öncesinde adamın yemeklerine uyuşturucu madde katılıp katılmadığı da araştırılıyor.

ADAM AĞIR YARALANDI

Eşinin ısrarı üzerine kadın, bir öğle vakti uykuya yatan adamın cinsel organını kesti. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla kocasına saldırdı. Ağır yaralanan adam can havliyle balkına çıktı ve yardım istedi.

O esnada yoldan geçen iki kadın, adamı fark etti ve eve girerek ilk müdahaleyi yaptı.

'CİNAYETE TEŞEBBÜS'

Hastanede tedavi altına alınan adamın aldığı yaranın 'geri döndürülemez' olduğu açıklandı. Olay yerine gelen polisler, kadını gözaltına aldı. Yetkililer, kadının 'cinayete teşebbüs' suçundan yargılanacağını duyurdu.

Ayrıca olay öncesinde adamın yemeklerine herhangi bir uyuşturucu madde katılıp katılmadığı da araştırılıyor.