Eski Başbakan Jacinda Ardern ekonomik kriz nedeniyle ülkesini terk etti

Yeni Zelanda'da 2017-2023 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenen Jacinda Ardern artık ülkesinde yaşamıyor. Üstelik sebebi ise ekonomik kriz. Ailesiyle beraber Avustralya'ya taşınan eski başbakan, Sydney'deki bir sahil kasabasına yerleşti.

Ardern'in sözcüsü, Avustralya'da çalıştıklarını söyleyerek konuya şu şekilde açıklık getirdi:

"Şu an onlar Avustralya'da yaşıyorlar. Bir süredir seyahat ediyorlardı iki ülke arasında. Orada çalışıyorlar.''

YENİ ZELANDA'DA EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR

Ardern'in eşi Clarke Gayford ve 7 yaşlarındaki kızları Neve ile birlikte bir evi incelediklerine dair haberler ortaya çıkmış ve bu iddia bölgede büyük tartışmaya neden olmuştu.

Zira kötü ekonomi, işsizlik ve yüksek yaşam maliyetleri dolayısıyla son yıllarda rekor seviyede Yeni Zelandalı ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ülkeden ayrılan Yeni Zelandalıların yüzde 60'ından çoğu gelirin daha yüksek olduğu ve Yeni Zelandalıların çalışma imkanı olduğu Avustralya'ya gitmişti.

Altı yıl boyunca başbakan olarak görev aldığı dönemde Christchurch saldırısı ve Covid salgını gibi krizlerde ülkeyi yöneten Ardern göreve başladığı 37 yaşında dünyanın en genç kadın lideri olmuştu.