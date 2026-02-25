Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Yemeklerine karton katıp yiyen adam herkesi şoke etti

'Garip Bağımlılığım' isimli programda karton yeme alışkanlığı olan bir adam herkesi şaşırttı. Yemeğinin üzerine yırtılmış karton parçaları serpen adam, bunu çoğu kişiden gizlice yaptığını anlattı.

Yemeklerine karton katıp yiyen adam herkesi şoke etti
TLC kanalında yayımlanan 'Benim Garip Bağımlılığım' isimli program yeni sezonuyla ekranlara döndü ve bir adam bağımlılığıyla herkesi şoke etti. Çocukluğundan beri yemekleriyle beraber karton yiyen Terry, bunu şimdiye kadar insanlardan gizlemeyi tercih ettiğini söyledi.

YUMURTAYA EK KARTON PARÇALARI

Terry'nin mutfağında bir yığın ezilmiş karton kutu var. Terry, kamera onu çekerken bir tava çıkarıyor ve kahvaltı için sahanda yumurta yapmaya başlıyor. Terry, "Sabahları yumurtalarım için tereyağını hazırlamaya başlıyorum. Benim özel malzemem, ona lezzet veren şey karton." diyerek anlatıyor. Ardından dolabından çıkardığı küçük karton parçaları dolu plastik poşeti, yumurtanın üzerine seriyor.

Yemeklerine karton katıp yiyen adam herkesi şoke etti

''İNSANLAR UYURKEN YEMEĞİMİ HAZIRLIYORUM''

Tuhaf karton yeme alışkanlığına sahip olan Terry, "Genellikle kahvaltımı insanlar hala uyurken hazırlamaya çalışırım ki beni karton kutuyla görmesinler.'' diye de itirafta bulunuyor. Terry, birçok farklı karton türü olmasına rağmen en sevdiğinin "normal kahverengi kutu" olduğunu da belirtti. Kartonları tozluysa yıkaması gerektiğini söyleyen Terry kuruyunca ise çıtır çıtır olduğunu anlattı.

Yemeklerine karton katıp yiyen adam herkesi şoke etti

TUHAF BAĞIMLILIKLAR

Program 2010 yılında başladı ve yıllar içinde çeşitli bağımlılıkları olan insanlar katıldı. Örneğin, yanında çalışan bir saç kurutma makinesiyle uyumaya bağımlı bir kadın, ampulleri kemirmeyi seven bir adam vardı.

The Mirror'ın haberine göre, programın bir başka bölümünde, son 22 yıldır tırnaklarını uzatan bir kadını konu alırken, bir diğer bölümde ise şişme havuz oyuncaklarına bağımlı olan ve hatta onlarla yıkanıp yemek yiyen bir adam yer alıyordu.

ETİKETLER
#Tuhaf Alışkanlıklar
#Terry Crews
#Tlc
#Garip Bağımlılıklar
#Karton Yeme
#Benim Garip Bağımlılığım
#Kartonyeme
#Tuhaf Bağımlılıklar
#Dünya
